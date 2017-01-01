ウォークスルービデオジェネレーター: AI説明ビデオを簡単に作成
リアルなボイスオーバー生成を活用して、AI生成のビデオドキュメントと顧客オンボーディングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
内部チーム向けに新しいプロセス更新を紹介する1分間の説明ビデオを開発し、フレンドリーなAIアバターがステップを案内します。ビジュアルスタイルは魅力的でイラスト的であり、HeyGenのAIアバターを活用してパーソナライズされた効果的なAI生成ビデオドキュメントを提供する明確で情報豊かな声で補完されます。
モバイルアプリの新規ユーザー向けに設計された45秒の顧客オンボーディングビデオを作成し、迅速な機能採用を目指します。活気に満ちたユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージック、励ましの声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、全体的なウォークスルービデオジェネレーター体験を向上させます。
グローバルな視聴者向けに2分間の技術的ウォークスルービデオを制作し、明確さと指導に重点を置いて高度なソフトウェア機能を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで正確であり、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された洗練された声でサポートされ、複雑なトピックに対するプロフェッショナルで一貫したナレーションを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは高品質な説明ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenはその生成AIプラットフォームを使用して説明ビデオの制作を簡素化します。ユーザーはテキストをビデオに変換し、さまざまなAIアバターから選択し、自然な音声のボイスオーバーを生成することで、プロフェッショナルな説明ビデオの作成を効率的に行えます。
HeyGenはビデオのブランディングとアクセシビリティの技術的側面を支援できますか？
はい、HeyGenはブランディングとアクセシビリティのための強力な機能を提供します。テンプレートをカスタマイズしてロゴや色を追加し、一貫したブランドアイデンティティを確保し、顧客オンボーディングビデオのアクセシビリティを向上させるために正確な字幕/キャプションを自動生成できます。
HeyGenが製品ツアーのウォークスルービデオジェネレーターとして効果的な理由は何ですか？
HeyGenはAIを活用して魅力的な製品ツアービデオの作成を効率化することで、ウォークスルービデオジェネレーターとして優れています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、シーン、AIアバター、スクリプトを簡単に組み合わせ、説得力のあるビジュアルガイドを作成できます。
HeyGenはビデオの出力フォーマットとメディア統合に柔軟性を提供しますか？
HeyGenは広範なメディアライブラリとさまざまなストックアセットのサポートを備えた柔軟なメディア統合を提供します。プラットフォームにはアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションも含まれており、AI生成ビデオがどのプラットフォームやデバイスでも最適化されるようにします。