VRビデオメーカー：簡単に没入型の世界を作成

インテリジェントなAIアバターを使用してカスタマイズ可能なVRコンテンツを簡単に作成し、仮想世界に命を吹き込みましょう。

AI VRビデオジェネレーターがどのように複雑なコンテンツ作成を簡素化するかを示す、技術に精通した開発者を対象とした1分間の技術デモを作成してください。ビデオは、ワークフローを示すUIオーバーレイを備えたクリーンでモダンなビジュアルスタイルを特徴とし、アップビートで情報豊富なAI生成のナレーションが付随します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して詳細なスクリプトをビデオに変換する効率を示し、迅速なプロトタイピングのためのアクセス可能なオンラインツールとしてのプラットフォームの役割を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業が魅力的なトレーニングコンテンツを作成することを目指す場合、カスタマイズ可能なVRコンテンツの多様性を鮮やかに示す90秒のプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenのAIアバターがさまざまな仮想企業環境で登場し、明確で明瞭なAI生成の声が補完します。このビデオは、これらのリアルなAIアバターが学習体験を個別化し、VR環境内で一貫したブランドメッセージを提供する方法を強調するべきです。
サンプルプロンプト2
グローバルな教育者や仮想イベントオーガナイザー向けに、魅力的なVRワールドがどのように簡単に構築され、ローカライズされるかを鮮やかに示す2分間の指導ビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に没入感があり、探検的であり、さまざまな仮想環境を通じたダイナミックなカメラの動きを特徴とします。特に、HeyGenのナレーション生成機能を通じて、地域に適した多様なAI生成の声を強調し、VR設定内で国際的な視聴者向けにコンテンツを適応させることの深い影響を示してください。
サンプルプロンプト3
インディークリエイターを対象とした45秒のクイックスタートガイドを作成し、高品質なVR出力を達成する容易さを強調してください。ビデオはフレンドリーで励ましのあるチュートリアルの雰囲気を採用し、スムーズなトランジションを使用して、HeyGenのテンプレートとシーンが複雑なデザインをどのように簡素化するかを示します。自信に満ちた明瞭なAI生成の声を使用して、ユーザーを初期のステップに導き、初心者でもプロフェッショナルなVR対応コンテンツを非常に簡単に作成できることを証明してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
VRビデオメーカーの使い方

AIアバターとインテリジェントなツールを使用して、コンセプトを没入型の仮想体験に変える魅力的なVRビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれた言葉をVRビデオのダイナミックなナラティブに変換します。まるでAIスクリプトライターのように。
2
Step 2
VRワールドとAIアバターを選択
シーンを設定するために、さまざまな仮想環境または「VRワールド」から選択します。その後、HeyGenのライブラリからAIアバターを選択またはカスタマイズしてプレゼンターにし、コンテンツの視覚的な魅力を高めます。
3
Step 3
AIボイスとブランディングを追加
HeyGenのナレーション生成機能を使用して、スクリプトをナレーションするリアルなナレーションを統合します。さらに、独自のブランド要素を適用して、カスタマイズ可能なVRコンテンツがアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
作成を完了し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して高品質なVR出力を生成します。さまざまなプラットフォームで没入型のVR体験を視聴者と共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なクリップでVRコンテンツをマーケティング

AIの効率を活用して、VRワールドや体験をプロモートするための魅力的な短編ビデオを迅速に制作し、ソーシャルメディアでの関心とリーチを高めます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的な「AI技術」を活用した直感的な「オンラインツール」で、プロフェッショナルなビデオ制作を「使いやすく」します。テキストをリアルな「AIアバター」と「AI生成の声」で魅力的なビデオに変換し、ワークフローを大幅に効率化します。

HeyGenでテキストだけからビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは「テキスト-to-ビデオ」生成を専門としています。スクリプトを提供するだけで、プラットフォームが「AIスクリプトライター」として機能し、リアルな「AIアバター」と多様な「AI生成の声」を特徴とするダイナミックなビデオを作成します。

HeyGenビデオコンテンツのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ビデオの「高品質な出力」を保証するために広範なカスタマイズを提供します。さまざまな「AIアバター」から選択し、シーンを個別化し、ロゴや色などの「ブランドコントロール」を適用して、「カスタマイズ可能なコンテンツ」がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはビデオコンテンツのローカライズをどのように効果的に支援しますか？

HeyGenは強力な「AI技術」を利用して、コンテンツの「ローカライズ」を効率的に支援します。多言語対応と多様な「AI生成の声」をサポートしており、グローバルな視聴者向けにビデオを簡単に適応させ、異なる地域でメッセージが効果的に響くようにします。