技術初心者向けに、基本的なセットアップを示す45秒のVPNチュートリアル動画を作成してください。魅力的なAIアバターを使用し、クリーンでアニメーション化されたビジュアルスタイルと親しみやすいボイスオーバーを組み合わせ、複雑なステップを簡単にするプロフェッショナル品質の動画を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級VPNユーザー向けに、特定の高度な機能やトラブルシューティングのステップを示す60秒のハウツー動画をデザインしてください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して詳細な指示を構築し、スムーズで指導的なビジュアルスタイルを提示し、アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを提供します。
サンプルプロンプト2
VPNを調査している消費者を対象にした30秒のダイナミックな教育コンテンツを制作し、2つのサービスを比較するか、主要な利点を強調します。プロフェッショナルでブランド化された外観を実現するために、利用可能なテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを取り入れて視覚的な魅力を高め、アップビートで説明的なオーディオに設定します。
サンプルプロンプト3
幅広いオンラインオーディエンスに向けた重要なVPNセキュリティのヒントを提供する15秒のソーシャルメディアクリップを開発してください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、インパクトのあるメッセージを伝え、直接的で断定的なボイスオーバーを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてプラットフォーム全体での最適な視聴を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

VPNチュートリアル動画メーカーの使い方

AIを活用したツールを使用して、高品質で魅力的なVPNチュートリアル動画を迅速に制作し、視聴者を教育し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、VPNチュートリアルのスクリプトをテキスト-to-ビデオエディターに貼り付けます。AIを活用したツールがテキストをダイナミックな動画に変換し、ハウツー動画の核を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
VPNチュートリアルを紹介するAIアバターを選択します。多様なリアルなAIアバターと動画テンプレートを使用して、ブランドの魅力を高めます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
自然な音声のボイスオーバー生成でチュートリアルを強化します。ブランドコントロールを適用して、会社のアイデンティティとプロフェッショナル品質の動画の一貫性を維持します。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポート
強力なエンドツーエンドの動画生成機能を使用して、プロフェッショナル品質のVPNチュートリアルを生成し、プラットフォーム全体でシームレスに共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術的指示を簡素化

複雑なVPNの技術的詳細を、すべてのユーザーにアクセス可能なプロフェッショナル品質の動画に変換し、複雑な概念を理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なVPNチュートリアル動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを活用した動画メーカーで、スクリプトをプロフェッショナル品質のVPNチュートリアル動画に変換します。そのクリエイティブエンジンにより、効率的なエンドツーエンドの動画生成が可能で、視聴者にとって明確で魅力的なハウツー動画を提供します。

HeyGenは動画作成のためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なテキスト-to-ビデオ機能を含む強力なAIツールを提供し、シームレスな動画生成を実現します。また、自然なボイスオーバー生成やAIキャプションジェネレーターを活用して、教育コンテンツを強化することができます。

HeyGenを使用してチュートリアル動画を作成する際にブランドアイデンティティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、動画テンプレートにロゴやブランドカラーを組み込むことができます。これにより、すべてのVPNチュートリアル動画やその他の教育コンテンツが一貫してプロフェッショナルなアイデンティティを反映します。

HeyGenはVPNコースのような教育コンテンツの制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは多言語サポート、自動AIキャプションジェネレーター、さまざまなプラットフォーム向けの動画リサイズ機能を提供することで、教育コンテンツの制作を簡素化します。これにより、プロフェッショナル品質のVPNコースを効率的に作成するためのワークフローが合理化されます。