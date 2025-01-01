投票情報ジェネレーター: 情報を得た投票への道

個別の選挙情報、サンプル投票用紙の検索、候補者の詳細にアクセスして、情報を得た有権者になりましょう。すべてテキストを動画に変換して生成されます。

サンプルプロンプト1
市民の参加を促すために、45秒の動画で情報を得た有権者であることの重要性を強調し、市民やコミュニティリーダーにインスピレーションを与えましょう。真剣でありながらインスピレーションを与えるドキュメンタリースタイルのビジュアルアプローチを採用し、投票措置や地方選挙を理解することの影響を強調する権威あるナレーションを生成します。
サンプルプロンプト2
実用的な手順を求める個人を対象にした60秒のチュートリアル動画で、有権者をプロセスに導きましょう。このプロンプトは、スクリプトとメディアライブラリ/ストックサポートからのテキストを動画に変換し、効果的なサンプル投票用紙の検索を示すために、画面録画と画面上のテキストを特徴とする明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを求めています。
サンプルプロンプト3
すべての有権者に対して、積極的な参加を促すダイナミックな30秒の動画を作成しましょう。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、注目を集めるモチベーショナルなビジュアルスタイルを採用し、次回の選挙日と包括的な有権者ガイドへのアクセス方法を思い出させ、重要な選挙情報を簡単に理解できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

投票情報ジェネレーターの仕組み

HeyGenを使用して、投票情報ジェネレーターを説明する魅力的で個別化された動画ガイドを作成し、市民が重要な選挙情報に簡単にアクセスできるようにする方法を学びましょう。

Step 1
スクリプトを作成する
投票情報ジェネレーターの目的と機能を説明する明確で簡潔なコンテンツを作成します。HeyGenのスクリプトからテキストを動画に変換する機能を活用して、テキストをダイナミックな動画に変換し、「投票情報ジェネレーター」に関するすべての重要なポイントをカバーします。
Step 2
AIアバターを選択する
HeyGenの多様なライブラリからAIアバターを選び、視聴者に「選挙情報」へのアクセス方法を案内するプロフェッショナルで親しみやすい顔を提供します。
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを追加する
豊富なメディアを取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して動画をカスタマイズし、ユーザーが「サンプル投票用紙の検索」を行い、投票用紙を理解する方法を視覚的に示します。
Step 4
情報豊かな動画を生成する
HeyGenのナレーション生成を活用して、動画の高品質な音声を制作し、「個別の投票用紙と候補者情報」の説明を生き生きとさせ、情報を得た有権者体験を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

包括的な有権者ガイドを制作する

詳細で個別化された投票情報動画を開発し、すべての市民が明確で簡潔な選挙リソースにアクセスできるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな動画コンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストを動画に変換する機能を活用して、スクリプトを効率的に魅力的な動画に変換します。この革新的なアプローチにより、すべてのユーザーにとってプロフェッショナルな動画制作がアクセスしやすく、簡単になります。

HeyGenで作成した動画のブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、特定のロゴやブランドカラーで動画をパーソナライズできます。これにより、すべてのコンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を保ち、あなたのアイデンティティに合致します。

HeyGenは動画のエクスポートとアスペクト比にどのような柔軟性を提供しますか？

HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、異なるプラットフォームやデバイスに適した柔軟性を提供します。ソーシャルメディア、プレゼンテーションなどで最適な視聴体験を提供するために、動画コンテンツを簡単に適応させることができます。

HeyGenはどのようにして動画のアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させますか？

HeyGenは統合されたナレーション生成と自動字幕/キャプション機能を通じて、アクセシビリティとエンゲージメントを大幅に向上させます。これらのツールにより、動画がより広範で多様な視聴者にとって理解しやすく、影響力のあるものになります。