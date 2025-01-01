有権者教育ビデオメーカー：効果的なキャンペーンを作成

AIアバターを使用して動的な有権者教育ビデオを簡単に作成し、市民参加を促進します。

初めての有権者や若者を対象に、登録と投票の簡単なステップを説明する45秒の有権者教育ビデオを作成してください。明るく魅力的なビジュアルスタイルを使用し、インフォグラフィック要素とHeyGenのボイスオーバー生成を活用して、情報を分かりやすく伝える「投票方法ガイド」の一部として提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般市民を対象にした30秒の公共意識向上ビデオを想像してください。「市民参加」を促し、すべての投票の影響を強調します。ビジュアルスタイルは高揚感がありダイナミックで、多様なAIアバターがコミュニティの場で交流する様子を描き、モチベーションを高める背景音楽と、さまざまな視聴環境でのアクセシビリティを考慮した目立つ字幕/キャプションを伴います。
サンプルプロンプト2
有権者登録の締切や資格要件に関する一般的な誤解を明確にする60秒の説明ビデオを「有権者教育ビデオメーカー」として開発してください。このビデオはプロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、「事実対フィクション」形式を使用して、メディアライブラリ/ストックサポートからの説得力のあるビジュアルでサポートし、「説明ビデオメーカー」オーディエンスに効果的に対応するために、スクリプトからの正確なテキストからビデオへの機能を活用します。
サンプルプロンプト3
「有権者参加キャンペーン」の共有を「ソーシャルメディア」ユーザーに促すための15秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。参加のしやすさを強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、鮮やかな色彩と太字の簡潔なテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなデバイスやフィードで完璧に表示されるように最適化されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

有権者教育ビデオメーカーの使い方

AIを活用して、スクリプトからスクリーンまで、メッセージが明確で魅力的な市民参加のための有権者教育ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトから作成
HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、有権者教育ビデオの制作を開始します。書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに簡単に変換します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを選択
情報を提示するために多様なAIアバターから選択し、ビデオ制作にプロフェッショナルなタッチを加えます。
3
Step 3
アクセシビリティのために字幕を追加
字幕/キャプションを自動的に追加して、メッセージがより広い視聴者に届くようにします。これにより、市民参加コンテンツの明確さが向上します。
4
Step 4
ソーシャルメディア用にエクスポート
公共意識向上ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、プラットフォーム間でシームレスに共有できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用して有権者教育の参加と保持を向上

有権者が重要な選挙情報を吸収する方法を強化し、重要なメッセージの理解と記憶を確保します。

よくある質問

HeyGenは公共意識向上のための有権者教育ビデオの作成をどのように簡素化できますか？

HeyGenは選挙管理者や市民参加団体が高品質な有権者教育ビデオを簡単に制作できるようにします。直感的なテキストからビデオへの機能と豊富なテンプレートやシーンを活用して、公共意識向上のための魅力的なコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenは有権者参加キャンペーンを強化するためのAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを提供しており、あなたの有権者教育メッセージを信頼性を持って伝えることができます。これらのカスタマイズ可能なAIアバターと高度なボイスオーバー生成を組み合わせることで、キャンペーンのための魅力的で記憶に残る投票方法ガイドを作成できます。

HeyGenには効率的なビデオ作成のためのどのような機能がありますか？

HeyGenは効率的なビデオ作成のための包括的なツールセットを提供しており、充実したメディアライブラリ、自動字幕/キャプション、ブランディングコントロールを含んでいます。これにより、スクリプトからプロフェッショナルな説明ビデオや有権者教育コンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはソーシャルメディアでの有権者教育コンテンツのアクセシビリティを確保するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは有権者教育ビデオに字幕やキャプションを簡単に追加できるようにし、すべての視聴者に対するアクセシビリティを大幅に向上させます。ソーシャルメディア配信に最適化されたコンテンツを作成し、公共意識向上メッセージが幅広い視聴者に届くようにします。