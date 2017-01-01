ボランティアビデオメーカー: あなたの活動のストーリーを共有
HeyGenのAIアバターで簡単に強化されたカスタムビデオで行動を促し、マーケティングと資金調達を支援します。
献身的なチームを祝うための心温まる60秒のボランティア感謝ビデオをデザインしてください。温かく招かれるようなビジュアルと穏やかなバックグラウンドミュージックを特徴とし、彼らの集団的な影響を示します。「ボイスオーバー生成」を活用して、既存のボランティアに深く響く感謝の個別メッセージを作成します。
ステークホルダーや潜在的な寄付者向けに、特定のボランティアプロジェクトを詳細に説明する30秒の説明ビデオを制作してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で簡潔なナレーションを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、制作プロセスを効率化し、プロジェクトの目標と影響を効果的に伝える洗練された最終製品を確保します。
一般の人々や潜在的な受益者を対象に、ボランティアの個人的な旅を紹介する50秒のビジュアルストーリーを開発してください。真実味のあるインタビュースタイルのビジュアル美学を使用し、インスピレーションを与える控えめなバックグラウンドミュージックで補完します。重要な証言の引用を強調し、すべての視聴者にメッセージが届くように「字幕/キャプション」を統合します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、既成のテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、独自のビジュアル美学を効率的に反映したカスタムビデオを制作できます。これにより、魅力的なビジュアルストーリーの創造的な開発が可能になります。
HeyGenのAI機能を使ってどのようなクリエイティブなビデオフォーマットを制作できますか？
HeyGenを使用すると、スクリプトを魅力的なカスタムビデオに変換し、AIアバターを使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを生成できます。このプロンプトネイティブなビデオ作成は、ストーリーボードのコンセプトを簡単に実現します。
HeyGenはどのようにしてビデオ全体で一貫したブランディングをサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色などの特定のブランディング要素を統合して一貫したビジュアル美学を実現します。その後、さまざまなアスペクト比で最終ビデオを簡単にエクスポートして共有できます。
HeyGenは視聴者に影響を与えるビジュアルストーリーを伝えるのを助けてくれますか？
はい、HeyGenは豊富なメディアライブラリとカスタムビデオを生成する能力を使用して、強力なビジュアルストーリーを作成する力を与えます。その直感的なツールは創造的な開発をサポートし、効果的なストーリーテリングを通じてメッセージが響くことを保証します。