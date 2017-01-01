新しいボランティアビデオメーカーを目指す人々を鼓舞するための45秒のリクルートメントビデオを作成してください。明るいカラーパレットと活気あるモチベーショナルな音楽を使用したエネルギッシュなビジュアルスタイルを活用し、ボランティア活動のポジティブな影響を強調するナラティブを作成します。「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、メッセージを強調する動的なオンスクリーンテキストとボイスオーバーを迅速に生成します。

