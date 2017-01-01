ボランティアスポットライトビデオメーカー: 影響力のあるストーリーを作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、彼らの貴重な貢献を強調するインスピレーションを与えるボランティアスポットライトビデオを簡単に作成します。

動物保護施設のために、心温まる45秒のボランティアスポットライトビデオを作成し、新しいボランティアや地域社会の支援を引き付けることを目的としています。ビジュアルスタイルは、動物と交流するボランティアをフィーチャーし、穏やかな背景音楽と、彼らの活動の影響を伝えるためにHeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用した明確で熱意あるナレーションを伴う、心温まるものにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チャリティースポットライトビデオメーカーを使用して、潜在的な寄付者や利害関係者を対象に、成功した地域社会のアウトリーチプログラムを強調する60秒の説得力のあるビデオを制作します。プロフェッショナルで思いやりのあるビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用して変化の感動的なストーリーを語り、ソフトなインストゥルメンタル音楽と高品質なメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを補完します。
サンプルプロンプト2
環境クリーンアップイニシアチブのためのボランティアビデオの精神を祝う、若い世代を魅了するために設計された30秒のソーシャルメディアショートを開発します。ビデオはダイナミックでテンポの速いもので、ボランティアが活動している様子を素早くカットし、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してエネルギッシュな行動喚起を届けます。
サンプルプロンプト3
企業パートナーや助成団体を対象に、若者メンターシッププログラムの長期的な効果を紹介する50秒のインパクトのあるビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて情報豊かであり、証言やデータポイントをフィーチャーし、HeyGenの字幕/キャプションがすべての視聴者に対してアクセス可能性と明確さを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ボランティアスポットライトビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、献身を祝福し、支援を促す魅力的なボランティアスポットライトビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
カスタマイズ可能なテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、ボランティアスポットライトストーリーを簡単に構築します。
2
Step 2
ナラティブを生成
高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能とリアルなボイスオーバー生成を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
3
Step 3
ビジュアルで個性を出す
自分のメディアをアップロードするか、広範なメディアライブラリを参照して、ボランティアの影響を強調する強力な画像やビデオを追加します。
4
Step 4
仕上げとエクスポート
一貫した外観のためにブランディングコントロールを適用し、完成したボランティアスポットライトビデオをエクスポートして、さまざまなプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ボランティアの影響と成功を強調

ダイナミックなAI駆動のビデオナラティブで、ボランティアの献身と成功を効果的に紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして影響力のあるボランティアスポットライトビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは「カスタマイズ可能なテンプレート」と「AIアバター」を提供することで、影響力のある「ボランティアスポットライトビデオ」の作成を簡素化します。スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、メッセージが効果的に視聴者に響くようにします。

HeyGenがAIビデオエージェントとして提供する高度な機能は何ですか？

「AIビデオエージェント」として、HeyGenは強力な「テキスト・トゥ・ビデオ」機能とリアルな「ボイスオーバー生成」を提供します。ユーザーは豊富な「メディアライブラリ」にアクセスし、自分のストック映像を統合して、ダイナミックなビジュアルナラティブを簡単に作成できます。

HeyGenのビデオをソーシャルメディア配信のために準備するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenは「ソーシャルメディア」用のビデオを簡単に準備できます。「字幕/キャプション」を自動的に追加してアクセス可能性を広げ、「アスペクト比のリサイズ」を利用して異なるプラットフォームに最適化します。

非営利団体はHeyGenで作成したビデオでどのようにブランドの一貫性を確保できますか？

HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、組織がロゴ、色、フォントをシームレスにビデオに統合できるようにします。これにより、すべての「カスタマイズ可能なテンプレート」が独自のアイデンティティを反映し、プロフェッショナルな外観を維持します。