Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
退職者や子育てを終えた方を対象とした45秒の温かく共感的なボランティアビデオを作成します。穏やかな背景音楽と本物の笑顔に焦点を当て、さまざまなボランティアの役割と強い帰属意識を示すナラティブを、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使って簡単に作成します。
学生や新卒者を対象とした60秒のダイナミックな募集ビデオをデザインし、スキル構築の機会を強調します。この情報豊かな作品は、エネルギッシュなサウンドトラックと明確な行動喚起を持ち、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してプロフェッショナルなサウンドを実現します。
忙しい人々のための15秒のテンポの速いインパクトのあるマイクロ募集ビデオを制作し、簡単にボランティアできる方法を宣伝します。ビジュアルは緊急性がありミニマルで、HeyGenの字幕/キャプションがメッセージをアクセスしやすく、迅速に理解されるようにし、効果的なオンラインビデオ作成ツールとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてボランティア募集ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはボランティア募集ビデオ作成のプロセス全体を簡素化します。私たちのプラットフォームを使用すると、テキストから魅力的なボランティアビデオを迅速に生成でき、AIビデオエージェントを活用して複雑な編集なしでメッセージを生き生きと伝えることができます。
HeyGenでAIアバターを使用して魅力的なボランティアビデオを作成できますか？
はい、HeyGenではAIアバターを使用してダイナミックなボランティアビデオを制作できます。これらのカスタマイズ可能なデジタルプレゼンターは、自然なボイスオーバー生成でスクリプトを伝えることができ、ビデオメーカーの体験を非常に効率的でインパクトのあるものにします。
HeyGenが募集ビデオのための強力なクリエイティブエンジンである理由は何ですか？
HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートやシーン、スクリプトからの簡単なテキスト-to-ビデオ機能を含むオンラインビデオ作成ツールのスイートを提供することで、強力なクリエイティブエンジンとして機能します。これらの機能により、ユーザーは高品質なソーシャルメディアビデオや募集ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはボランティア募集キャンペーンのブランディングとアクセシビリティをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、カスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを通じて、ボランティア募集ビデオが組織のアイデンティティを反映することを保証します。さらに、組み込みの字幕とキャプションがアクセシビリティを向上させ、より広いオーディエンスに効果的にリーチします。