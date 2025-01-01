ボランティアアウトリーチビデオメーカー：インパクトのあるビデオを迅速に作成

スクリプトを魅力的なコミュニティアウトリーチビデオに瞬時に変換します。テキストからビデオへの機能を活用して、ボランティア向けの魅力的なストーリーを作成します。

189/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、最近の成功したイベントについて地域社会のメンバーや潜在的な寄付者に知らせ、関与を促す、心温まる60秒のコミュニティアウトリーチビデオを作成してください。ダイナミックなテンプレートとシーンを組み合わせ、イベントのポジティブな成果を温かみのあるストーリーテリングビジュアルスタイルで、心を打つ背景音楽と共に紹介します。
サンプルプロンプト2
現在のボランティアや忠実な寄付者を対象にした、心のこもった30秒のパーソナライズされた感謝ビデオを想像してください。HeyGenのAIアバターとその強力なボイスオーバー生成を活用して、感謝の気持ちを伝える誠実なメッセージを届け、クリーンなビジュアルとソフトな背景音楽で感謝の意を伝え、彼らの貴重な貢献を強調します。
サンプルプロンプト3
忙しい人々がどのようにしてあなたの組織に迅速に関与できるかを説明する、ソーシャルメディア向けの20秒の魅力的なビデオを生成してください。このダイナミックなビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを取り入れてアクセシビリティを確保し、視覚的に魅力的でエネルギッシュなコンテンツを提供するために、そのメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、明確な行動喚起を促します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ボランティアアウトリーチビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、スクリプトからスクリーンまで、インパクトのあるボランティアアウトリーチビデオを簡単に作成し、これまでにない方法でコミュニティとつながりましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
さまざまなプロフェッショナルビデオテンプレートから選ぶか、空白のキャンバスから始めて、ボランティアアウトリーチメッセージをカスタマイズします。
2
Step 2
物語を作る
スクリプトを入力し、テキストからビデオへの機能を活用して、ビジュアルとナレーションを備えた魅力的なビデオコンテンツを瞬時に生成します。
3
Step 3
AIアバターでパーソナライズ
AIアバターを選んでメッセージを強化し、ボランティアビデオにパーソナライズされた魅力的なタッチを加えます。
4
Step 4
魅力的なビデオを共有
さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズを行い、高品質のビデオをエクスポートして、効果的にオーディエンスにリーチし、コミュニティアウトリーチへの参加を促します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ボランティアの影響ストーリーを強調

.

AIを活用した魅力的なビデオを通じて、ボランティアの影響やコミュニティの成功の物語を共有し、信頼を築き、関与を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてボランティアアウトリーチビデオをクリエイティブに向上させることができますか？

HeyGenは強力なボランティアアウトリーチビデオメーカーとして、簡単に魅力的なビデオを作成することを可能にします。多様なAIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートを活用して、説得力のある物語を作り、ストーリーテリングを向上させ、コミュニティアウトリーチの取り組みをより効果的にします。

HeyGenがコミュニティアウトリーチに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、コミュニティアウトリーチのためのビデオ作成を簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、テキストからビデオへの技術とリアルなボイスオーバー生成を使用して、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenはどのようにして一貫性のあるビデオコンテンツのためのブランディング要素をサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオ作成に直接統合することができます。さらに、カスタマイズ可能な字幕やアスペクト比のリサイズなどの機能により、メッセージがすべてのプラットフォームでアクセス可能で一貫性のあるものになります。

HeyGenはボランティア向けのパーソナライズされたビデオメッセージの制作を支援できますか？

はい、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成機能を通じて、ボランティア向けのパーソナライズされたビデオメッセージの作成を支援します。カスタムスクリプトとAIアバターを使用して、個別のビデオを簡単に作成し、ボランティアビデオをより直接的で意味のあるものにします。