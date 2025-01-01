ボランティア募集ビデオジェネレーター：AIでエンゲージメントを高める

直感的なブランディングコントロールを使用して、地域住民や潜在的なボランティアに響くプロフェッショナルでブランドに合ったビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非営利団体とそのマーケティングチーム向けに、HeyGenがどのようにビデオ制作を効率化できるかを示す、プロフェッショナルな90秒の説明ビデオを制作します。ビデオは明確でデモンストレーション的なビジュアルスタイルを持ち、画面上のテキストで重要なメッセージを強調し、説明的なナレーションを使用して、スクリプトからのテキストをビジュアルに効果的に変換します。
サンプルプロンプト2
新規および既存のボランティア向けに、1分30秒の魅力的なトレーニングビデオを開発します。AIアバターが重要なタスクとプロトコルを示すクリーンで指導的なビジュアルを提供し、明確で簡潔なナレーションを伴い、重要な手順の包括的な理解を確保します。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫したブランドのプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト3
一般の人々向けに、特定のイニシアチブへの意識を高めることを目的とした、45秒のインパクトのあるコミュニティエンゲージメントビデオをデザインします。この短いコンテンツは、鮮やかなストックメディアと簡単に理解できる情報を使用し、魅力的なビジュアルスタイルで、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練されたプロフェッショナルなビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ボランティア募集ビデオジェネレーターの使い方

潜在的なボランティアとつながり、非営利団体のコミュニティエンゲージメントを高めるために、魅力的でプロフェッショナルなボランティア募集ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
メッセージをテキストとして入力することから始めます。プラットフォームは、強力なテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトを瞬時にドラフトビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
組織を代表するAIアバターの多様なライブラリから選択するか、自分のビジュアルをアップロードします。ロゴやカラースキームを含むカスタムブランディングコントロールでビデオをさらにパーソナライズし、常にブランドに合った募集を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加する
プロフェッショナルな音声生成を使用してビデオを強化し、さまざまな声とスタイルから選択します。ターゲットオーディエンスにメッセージを明確かつ魅力的に届けます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用して、ボランティア募集ビデオを完成させます。数分で洗練されたビデオをエクスポートし、コミュニティエンゲージメントの取り組みを強化する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションを高めるコンテンツで行動を促す

あなたの使命を効果的に伝え、参加を促し、ボランティア活動のための公共の認識を高めるために、力強く感動的なビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してボランティア募集ビデオの技術的プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとシームレスな音声生成を使用して、テキストをビデオに変換することでAIビデオ制作を簡素化します。この使いやすいビデオ作成プラットフォームは、複雑な技術スキルを必要とせずに、ボランティア募集のための高度なビデオ技術を利用可能にします。

HeyGenは非営利団体が募集以外のさまざまなブランドに合ったビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは非営利団体がさまざまなニーズに応じた多様なブランドに合ったビデオを制作することを可能にします。ビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを利用して、魅力的なボランティア募集コンテンツだけでなく、情報豊富なボランティアトレーニングビデオやコミュニティエンゲージメントキャンペーンも作成でき、すべてのコミュニケーションチャネルでのスケーラブルなビデオ作成を実現します。

HeyGenはプロフェッショナルでアクセス可能なボランティアビデオを確保するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオを確保するために、自動字幕/キャプションによるビデオアクセシビリティの向上や高解像度1080HDエクスポートなどの機能を提供します。高度なAIビデオジェネレーターとして、これらの機能を統合し、ボランティア募集やトレーニングビデオを効果的で広く消費可能で、アクセシビリティ基準に準拠したものにします。

HeyGenは、ビデオ編集の経験がない人でも募集ビデオを作成するのにどれほど使いやすいですか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースのおかげで、初心者でも非常に使いやすいように設計されています。スクリプトを入力し、必要に応じてメディアをアップロードしてシーンをカスタマイズするだけで、簡単に募集ビデオコンテンツを作成でき、すべてのスキルレベルに対応した非常にアクセスしやすいビデオ作成プラットフォームです。