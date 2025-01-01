ボランティアオンボーディングビデオジェネレーター：魅力的なトレーニングを作成

プロフェッショナルなビデオでボランティアに魅力的な初期オンボーディング体験を提供し、リアルなAIアバターを使って引き付け、教育します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ボランティア向けに、特定のタスクベースのトレーニングに焦点を当てた60秒の説明ビデオが必要です。このダイナミックで指導的な作品は、アニメーション要素を備えたカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに組み込んで、複雑なステップを理解しやすくし、関心を維持することを目的としています。
サンプルプロンプト2
既存のボランティアや潜在的なリクルートを対象にした、彼らの活動が意識向上キャンペーンに与える影響を示す、インスピレーションを与える30秒のストーリーテリングビデオを作成してください。そのシネマティックなビジュアルスタイルと高揚感のある音楽は、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、多言語の字幕/キャプションを含めることで、より広範で多様なオーディエンスに効果的にリーチします。
サンプルプロンプト3
すべてのボランティアに向けて、重要な更新情報やベストプラクティスを共有する40秒のプロフェッショナル品質のビデオを生成してください。この明快で情報豊富な説明ビデオは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じて一貫したブランディングコントロールを維持し、明確な字幕/キャプションがすべての視聴プラットフォームでのアクセシビリティと簡単な理解を保証します。特にアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してリサイズされた場合に役立ちます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ボランティアオンボーディングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してプロフェッショナルで魅力的なボランティアオンボーディングビデオを簡単に作成し、初期のオンボーディング体験を効率化します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して開始します。オンボーディングメッセージを入力するだけで、瞬時にビデオシーンを生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
AIアバターを選んでメッセージに命を吹き込みます。これらのインテリジェントなプレゼンターは、コンテンツを強化し、新しいボランティアにとってより親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
ブランディングコントロールを適用して組織のアイデンティティを維持します。ロゴや好みのカラースキームをビデオに簡単に組み込むことができます。
4
Step 4
字幕を生成
ボランティアトレーニングがすべての人にアクセス可能であることを保証するために、自動的に字幕/キャプションを追加します。これにより、理解とリーチが向上します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歓迎の説明ビデオを作成

新しいボランティアにあなたのミッションを紹介し、彼らの初期のオンボーディング体験をポジティブにするために、温かく魅力的な説明ビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナル品質のビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、クリエイティブエンジンとして機能し、プロフェッショナル品質のビデオ制作を効率化します。ユーザーは、広範なビデオ編集経験がなくても、さまざまな目的のために魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenで本当にユニークで魅力的なアニメーションビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、広範なメディアライブラリ、パーソナライズされたAIアバターを活用して、魅力的なアニメーションビデオを作成する力をユーザーに提供します。また、ブランドコントロールを適用して、クリエイティブ資産が組織のアイデンティティと一貫性を保つことができます。

HeyGenは効果的な説明ビデオやボランティアオンボーディングビデオの制作にどのように役立ちますか？

HeyGenは、ボランティアオンボーディングビデオジェネレーターおよび説明ビデオのツールとして優れており、スクリプトをプロフェッショナルなAIボイスアクターを使用して魅力的なコンテンツに変えることができます。プラットフォームはまた、アクセシビリティと影響を高めるために自動字幕/キャプションを提供します。

HeyGenはダイナミックなビデオ編集と反復のためにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？

HeyGenは革新的なクリエイティブツールを提供し、要素を簡単に「入れ替える」ことでビデオを編集できるダイナミックなビデオ編集を可能にします。これにより、柔軟なストーリーテリングと効率的な反復がサポートされ、ビデオプロジェクトの強力なクリエイティブエンジンとなります。