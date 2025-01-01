インパクトのあるストーリーのためのボランティアニュースビデオメーカー

テキストを魅力的なニュースレポートに迅速に変換します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、プロフェッショナルなストーリーを簡単に生成し、高度なビデオ編集は不要です。

地元コミュニティメンバー向けに、専任のボランティアニュースビデオメーカーとして、地元のイベントを報告する1分間の魅力的なビデオを作成し、速報の緊急性と重要性を捉えます。ビジュアルスタイルは市民ジャーナリズムを模倣し、ダイナミックでやや生々しいものであるべきです。音声はクリアで権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれた更新情報を迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、情報のタイムリーな配信を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIビデオメーカーの新しいユーザーを対象にした90秒の情報ビデオを設計し、非営利団体向けのソーシャルメディアビデオを迅速に制作する方法を示します。ビジュアルの美学はクリーンでユーザーフレンドリーであり、親しみやすく励ましのあるナレーションを伴います。HeyGenの多様なAIアバターを紹介し、異なるプレゼンターやナレーターを表現し、さまざまなプラットフォームでのエンゲージメントとアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
ジャーナリズム学生向けの2分間の技術的な解説ビデオを制作し、報道における倫理的AIの基本原則を説明するAIニュースビデオジェネレーターとして機能します。ビジュアルと音声のスタイルはプロフェッショナルで明確かつ教育的であり、画面上のテキストが重要なポイントを強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、一貫したブランドアイデンティティを維持し、複数の情報セグメントの作成プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト3
将来のボランティアビデオメーカー向けに、AIビデオメーカーを効果的に使用して複雑な地域政策の変更を説明する方法を詳述した1分間のクリスプなビデオを開発します。ビジュアルスタイルはインフォグラフィック主導で理解しやすく、明確で落ち着いたナレーションが伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、特に騒がしい環境や聴覚障害のある視聴者にとって詳細な情報がアクセス可能であることを保証します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ボランティアニュースビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツールであなたの目的のためにインパクトのあるニュースビデオを迅速に制作し、スクリプトからソーシャル対応のコンテンツへの作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
ニューススクリプトを貼り付ける
テキストを魅力的なビデオコンテンツに瞬時に変換します。直感的なインターフェースがスクリプトからのテキスト-to-ビデオをサポートし、強力なAIビデオメーカーになります。
2
Step 2
ビジュアルシーンを選択
プロフェッショナルなテンプレート＆シーンを閲覧して適用し、ニュースストーリーを視覚的に表現します。これにより、ボランティアビデオメーカーのプロジェクトが簡単に洗練された外観を実現します。
3
Step 3
ナレーションを生成
ダイナミックなナレーションでニュースに命を吹き込みます。ナレーション生成機能を利用して、明確でプロフェッショナルな音声を追加し、ニュースビデオメーカーの出力を強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
字幕/キャプションなどの重要な詳細を加えてビデオを完成させ、あらゆるプラットフォームに簡単に準備します。強力なエクスポートオプションにより、エンドツーエンドのビデオ生成の成功を保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なニュース情報の明確化

複雑なニューストピックを明確で理解しやすいAIビデオに簡素化し、公共の理解とエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIニュースビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するために、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用します。この効率的なアプローチにより、さまざまなコンテンツニーズに対応するAIニュースビデオジェネレーターとなります。

HeyGenはボランティアニュースビデオの迅速な生成を支援できますか？

はい、HeyGenは豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを提供することで、ボランティアニュースビデオの迅速な制作を可能にします。速報やソーシャルメディアビデオのために高品質なコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート、自動字幕/キャプション、リアルなナレーション生成などの強力な技術的機能を提供します。これらの機能により、AI生成ビデオが多様な技術要件を満たし、あらゆる配信チャネルに対応できるようになります。

HeyGenのAIを使用してスクリプトからビデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、希望するスクリプトを入力するだけで、プラットフォームがAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を利用して完全なビデオを生成します。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスにより、コンテンツ作成がシームレスでプロフェッショナルになり、テキストをダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。