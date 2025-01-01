ボイスオーバービデオメーカー: シンプル、迅速、プロフェッショナル

テキストを音声に変換し、魅力的なボイスオーバービデオを作成。強力なボイスオーバー生成機能を活用してプロフェッショナルな結果を実現。

サンプルプロンプト1
テクノロジー愛好家をターゲットにした新しいソフトウェア機能を紹介する45秒の活気あるマーケティングショートを作成してください。ビジュアルデザインは現代的なグラフィックとクイックカットでダイナミックにし、アップビートでエネルギッシュなAIボイスオーバーで補完します。HeyGenの自動字幕/キャプションを活用して、"AIボイスオーバージェネレーター"のコンテンツをさらに魅力的にしましょう。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに1分間の社内トレーニングビデオを開発し、コアバリューを紹介します。このビデオは一貫したブランディングを伴う企業的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルが必要で、明確で安心感のある情報提供のナレーションが求められます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、これらの"教育ビデオ"の作成を効率化し、洗練された外観を確保します。
サンプルプロンプト3
一般公開向けに30秒のソーシャルメディア発表を作成し、今後のイベントについて知らせます。ビジュアルプレゼンテーションは明るく目を引くもので、アニメーションテキストを使用し、フレンドリーで簡潔なAIボイスで届けます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、"ソーシャルメディアビデオ"を"テキストから音声"スクリプトから迅速に生成し、迅速な展開を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ボイスオーバービデオメーカーの使い方

直感的なAIボイスオーバージェネレーターを使用して、数分でプロフェッショナルなボイスオーバービデオを簡単に作成。テキストを魅力的な音声に変換し、シームレスに統合。

1
Step 1
ボイスオーバーを生成
強力なAIを利用して、スクリプトをリアルな音声に変換する"ボイスオーバー生成"を行います。さまざまな声と言語から選択し、コンテンツのトーンに完璧にマッチさせましょう。
2
Step 2
ビデオコンテンツを追加
既存の映像をアップロードするか、多様な"テンプレートとシーン"およびストックメディアから選択します。要素を簡単にドラッグアンドドロップして、ビジュアルストーリーを構築します。
3
Step 3
同期と強化
AI生成のボイスオーバーをビデオと同期させます。正確な"字幕/キャプション"を自動的に追加し、すべてのプラットフォームでのアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
作品をエクスポート
完成したボイスオーバービデオをプレビューし、希望のアスペクト比を選択します。高品質の制作物を"エクスポート"し、オーディエンスと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツ

ダイナミックなAIボイスオーバーを使用して、魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを作成し、エンゲージメントを高め、メッセージを効果的に伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオのAIボイスオーバー生成を支援しますか？

HeyGenの高度なAIボイスオーバージェネレーターは、スクリプトを自然な音声に変換し、ビデオに使用できます。変換したいテキストをビデオに追加するだけで、強力なテキストから音声への技術を活用して、魅力的なAIボイスオーバーを効率的に作成できます。

HeyGenはボイスオーバービデオの編集にどのような技術ツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なインターフェースを備えた包括的なボイスオーバービデオエディターを提供しています。ボイスオーバーの編集、ビジュアルとオーディオの同期、追加要素を使用したカスタマイズが可能で、ドラッグアンドドロップインターフェースを使用して必要な編集を行い、洗練された最終製品を作成できます。

HeyGenはグローバルなリーチのために複数の言語でボイスオーバーを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは複数の言語でのボイスオーバー生成をサポートしており、クリエイターがグローバルなオーディエンスにリーチすることを可能にします。この機能は、AI生成の字幕や1クリックでの吹き替えの可能性などの機能によって強化され、コンテンツの広範なアクセスとローカリゼーションを確保します。

HeyGenのプラットフォームを使用して完全なボイスオーバービデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは完全なボイスオーバービデオの作成プロセスを簡素化します。AIボイスオーバーメーカーを使用してスクリプトからボイスオーバーを生成し、メディアライブラリやテンプレートからビジュアルを統合し、最終的にさまざまなプラットフォーム向けに高品質のビデオをエクスポートします。