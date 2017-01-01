ナレーションビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成
HeyGenの高度なナレーション生成を使用して、プロフェッショナルなソーシャルメディアビデオとリアルなナレーションを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルなコンテンツクリエイターやeラーニングの専門家を対象に、AIビデオ生成技術の力を多様なオーディエンスに届ける90秒のチュートリアル動画を開発してください。ビジュアル的にはダイナミックで多文化的な内容にし、複数の言語で話すAIアバターをフィーチャーします。視覚に合わせて、魅力的で多言語の生成されたナレーションがHeyGenのAIアバターとその強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調します。
ソーシャルメディアマネージャーやマーケティングエージェンシー向けに、迅速なコンテンツ作成のためのナレーションビデオジェネレーターのスピードと多様性を強調する45秒のプロモーション動画を作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンにし、HeyGenのテンプレートとシーンからのプロフェッショナルなブランディング要素を紹介します。アップビートでエネルギッシュな生成されたナレーションが、控えめなバックグラウンドミュージックとストックメディアのサポートと共にメッセージを伝えます。
開発者向けに複雑なソフトウェアを説明する、または教育者が難しい概念を示すための2分間の技術的なウォークスルービデオを作成し、リアルなナレーションによる明確さに焦点を当てます。ビジュアルアプローチは詳細でステップバイステップにし、正確な画面キャプチャとオンスクリーン注釈を利用します。落ち着いた、権威ある、非常に自然な音声の生成されたナレーションが視聴者を導き、HeyGenの高度なナレーション生成とAI生成字幕によるアクセシビリティの向上を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオジェネレーターおよびナレーションソリューションとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIビデオジェネレーターおよび強力なAIナレーションジェネレーターとして機能します。このプラットフォームは、ユーザーがスクリプトから直接リアルなナレーションを持つ魅力的なビデオを作成できるようにし、コンテンツ作成を簡単にします。
HeyGenのAIナレーションジェネレーターのリアルなナレーション作成能力はどのようなものですか？
HeyGenのAIナレーションジェネレーターは、自然で魅力的なリアルなナレーションを生成できます。複数の言語をサポートしており、ユーザーは音声クローン技術を活用して、ビデオ用にパーソナライズされたオーディオを作成することもできます。
HeyGenには基本的なAIビデオ生成以外の機能、例えばビデオエディターは含まれていますか？
はい、HeyGenは基本的なAIビデオ生成以上のものを提供し、ビデオエディターのように機能する統合ツールを含んでいます。ユーザーはAI生成字幕を追加し、テンプレートを活用してソーシャルメディアビデオやチュートリアルビデオに適したプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成できます。
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能をどのように活用していますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を統合し、スクリプトをダイナミックなビデオに変換します。この強力なAIビデオジェネレーターは、ユーザーがテキストをアバターによる音声対話に直接変換することで、コンテンツ作成を効率化します。