ナレーションビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成

HeyGenの高度なナレーション生成を使用して、プロフェッショナルなソーシャルメディアビデオとリアルなナレーションを迅速に制作します。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象に、テキストをプロフェッショナルなナレーションに変換する簡単さを紹介する1分間の説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、HeyGenインターフェースの画面録画とアニメーションテキストオーバーレイを組み合わせます。音声はクリアな生成されたナレーションを使用し、HeyGenの効率的なナレーション生成能力と自動生成された字幕を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
グローバルなコンテンツクリエイターやeラーニングの専門家を対象に、AIビデオ生成技術の力を多様なオーディエンスに届ける90秒のチュートリアル動画を開発してください。ビジュアル的にはダイナミックで多文化的な内容にし、複数の言語で話すAIアバターをフィーチャーします。視覚に合わせて、魅力的で多言語の生成されたナレーションがHeyGenのAIアバターとその強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやマーケティングエージェンシー向けに、迅速なコンテンツ作成のためのナレーションビデオジェネレーターのスピードと多様性を強調する45秒のプロモーション動画を作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンにし、HeyGenのテンプレートとシーンからのプロフェッショナルなブランディング要素を紹介します。アップビートでエネルギッシュな生成されたナレーションが、控えめなバックグラウンドミュージックとストックメディアのサポートと共にメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
開発者向けに複雑なソフトウェアを説明する、または教育者が難しい概念を示すための2分間の技術的なウォークスルービデオを作成し、リアルなナレーションによる明確さに焦点を当てます。ビジュアルアプローチは詳細でステップバイステップにし、正確な画面キャプチャとオンスクリーン注釈を利用します。落ち着いた、権威ある、非常に自然な音声の生成されたナレーションが視聴者を導き、HeyGenの高度なナレーション生成とAI生成字幕によるアクセシビリティの向上を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ナレーションビデオジェネレーターの仕組み

テキストをプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換し、自然なAIナレーションで数分でコンテンツ作成を簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームに希望のスクリプトを入力または貼り付けてください。強力なAIテキスト-to-スピーチジェネレーターがテキストを魅力的なオーディオに変換します。これが魅力的なビデオの基盤です。
2
Step 2
AIボイスを選択
多様な声のライブラリを閲覧し、ブランドやメッセージにぴったりの声を選んでください。リアルなナレーションで、コンテンツが視聴者に自然に響きます。さまざまな言語も試せます。
3
Step 3
ビジュアルをアップロード
メディアを追加してメッセージを強化します。自分のビデオクリップや画像をアップロードするか、統合されたストックライブラリから選択してください。直感的なビデオエディターで、ビジュアルとAIナレーションをシームレスに統合できます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、プレビューしてから希望の解像度とアスペクト比でエクスポートします。AIビデオジェネレーターがプロジェクトを効率的にレンダリングし、すべてのプラットフォームで共有する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツ

プロフェッショナルなAIナレーションと魅力的なビジュアルを確保し、簡単に魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを生成します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオジェネレーターおよびナレーションソリューションとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIビデオジェネレーターおよび強力なAIナレーションジェネレーターとして機能します。このプラットフォームは、ユーザーがスクリプトから直接リアルなナレーションを持つ魅力的なビデオを作成できるようにし、コンテンツ作成を簡単にします。

HeyGenのAIナレーションジェネレーターのリアルなナレーション作成能力はどのようなものですか？

HeyGenのAIナレーションジェネレーターは、自然で魅力的なリアルなナレーションを生成できます。複数の言語をサポートしており、ユーザーは音声クローン技術を活用して、ビデオ用にパーソナライズされたオーディオを作成することもできます。

HeyGenには基本的なAIビデオ生成以外の機能、例えばビデオエディターは含まれていますか？

はい、HeyGenは基本的なAIビデオ生成以上のものを提供し、ビデオエディターのように機能する統合ツールを含んでいます。ユーザーはAI生成字幕を追加し、テンプレートを活用してソーシャルメディアビデオやチュートリアルビデオに適したプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成できます。

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能をどのように活用していますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を統合し、スクリプトをダイナミックなビデオに変換します。この強力なAIビデオジェネレーターは、ユーザーがテキストをアバターによる音声対話に直接変換することで、コンテンツ作成を効率化します。