音声からビデオへのジェネレーター: 驚くべきビデオを作成
リアルなAIアバターで音声をソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のトレーニングマネージャー向けに設計された90秒の教育ビデオを想像してください。AIアバターの高度なカスタマイズ機能を示し、魅力的な従業員オンボーディングコンテンツを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでクリーンであり、AIアバターがさまざまな表情や服装を示し、明確で自信に満ちた声でサポートされます。教育の場での多様性を強調しながら、HeyGenのAIアバターをアクションで紹介します。
国際的なマーケティングチーム向けに、音声をビデオに変換するジェネレーターを活用した多言語コンテンツのシームレスなプロセスを詳細に説明する2分間の解説ビデオを作成します。ビジュアル的にはダイナミックで文化的に包括的であり、多様なオンスクリーンテキストと洗練された権威ある多言語ナレーションを特徴とします。このビデオは、HeyGenのナレーション生成と自動字幕/キャプションを大々的に取り上げ、グローバルなリーチを示す必要があります。
高度なコンテンツクリエイターやデジタルエージェンシー向けに、HeyGenのビデオテンプレートがどのように高インパクトなビジュアルコンテンツの作成を効率化するかを示す45秒のプロモーションビデオを開発します。美的にはモダンでテンポが速く、多様なテンプレート例の間でクイックカットを特徴とし、活気に満ちたエネルギッシュなバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンの柔軟性、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの容易さを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは高度なアバターでAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力な「AIビデオジェネレーター」として機能し、スクリプトをリアルな「AIアバター」を使用した魅力的なビデオコンテンツに変換します。この「テキストからビデオへのAI」プロセスは、複雑なプロジェクトでもビデオ作成を簡素化します。
HeyGenで作成したビデオをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは「カスタマイズ機能」と「ビデオテンプレート」を豊富に提供する「AIビデオエディター」です。ロゴや色を含むブランドコントロールを簡単に統合し、すべてのビデオがブランドに完全に一致するようにします。
HeyGenは多言語サポートと字幕を提供して、より広いオーディエンスにリーチできますか？
はい、HeyGenは「多言語サポート」と自動「字幕」を提供し、グローバルなオーディエンスとつながるのを助けます。その強力な「ナレーション生成」機能は、さまざまな言語の人口にメッセージを響かせることを保証します。
HeyGenは動的なAIビデオを作成するためにどのような入力方法を提供していますか？
HeyGenは柔軟な入力オプションを提供し、「テキストからビデオへのAI」と「音声からビデオへのAI」として機能します。書かれたスクリプトからビデオを簡単に生成したり、「音声からビデオへのジェネレーター」を利用して音声入力を洗練されたビデオコンテンツに変換したりできます。