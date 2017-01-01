クリエイターのための究極の音声対応ビデオジェネレーター
強力なスクリプトからのテキストを使用して、ダイナミックなAIビデオクリップと魅力的なコンテンツを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソフトウェアトレーニングの専門家やプロダクトマネージャー向けに、アプリケーション内の複雑な機能をデモンストレーションする1分45秒の簡潔なチュートリアルを作成します。ビジュアルスタイルは構造化されたステップバイステップのウォークスルーで、画面録画を組み込み、HeyGenによって生成された明確な字幕を付けて、トレーニングコンテンツのアクセシビリティを向上させ、AIビデオエディターとして効果的に機能します。
全社員向けに、新しい人事ポリシーの更新を発表する1分15秒のプロフェッショナルな社内コミュニケーションビデオを開発します。ビジュアルの美学はモダンで魅力的にし、HeyGenによって生成された多様なAIアバターをフィーチャーし、テキストからビデオへのスクリプトから直接メッセージを伝え、組織全体でパーソナライズされたアウトリーチと一貫したメッセージングを確保します。
開発者や技術コミュニティメンバーを対象にした、最近のソフトウェアパッチや小規模なアップデートを強調する30秒の迅速な技術発表を制作します。このビデオは、迅速なカットとインパクトのあるビジュアルのためにダイナミックなHeyGenテンプレートとシーンを利用し、エネルギッシュで簡潔なAIボイスオーバーと組み合わせて、重要なダイナミックAIビデオクリップ情報を印象的なビデオ制作速度で伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなAIビデオクリップに変換する高度なテキストからビデオへのAIジェネレーターを使用し、多様なAIアバターとリアルなボイスオーバーを組み合わせます。このAI駆動の機能により、ユーザーはテキストだけで効率的に素晴らしいビデオを作成することができます。
HeyGenで使用できるAIアバターの種類は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なストックアバター、フォトアバター、ビデオアバターを含む多様なAIアバターを提供しており、ブランドに合わせて調整できます。AIアバタージェネレーターを使用して、簡単に魅力的でブランドに合ったコンテンツを作成できます。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けにビデオコンテンツをローカライズできますか？
はい、HeyGenは強力なAIビデオ翻訳機能を備えており、簡単にビデオをグローバルなオーディエンス向けにローカライズできます。プラットフォームは175以上の言語と方言に自動翻訳でき、メッセージを効率的に広範な層に届けます。
HeyGenが提供する高度な音声とビデオ編集機能は何ですか？
HeyGenは、ピッチや速度を調整可能なリアルなビデオボイスオーバーを作成する強力なAIボイスジェネレーターを組み込んでいます。また、テキストベースのエディターやクリップのトリミング、回転、クロップのオプションを含む直感的なビデオ編集ツールを提供し、全体的な制作品質を向上させます。