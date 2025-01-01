忙しい技術専門家を対象にした1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、モダンで、情報を迅速に伝えるためにクリーンなインフォグラフィックと画面上のテキストを使用し、プロフェッショナルでアップビートなインストゥルメンタルトラックで補完されます。HeyGenが直感的なオンラインビデオエディターとしてどのように機能するかを示し、「テンプレートとシーン」を使用して簡単に始められ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなアスペクト比でエクスポートできることを強調し、効率的なコンテンツ作成のための「使いやすい」インターフェースを強調してください。

