ビジュアルアイデンティティビデオメーカーでブランドの外観を構築
強力なブランディングコントロールを使用して、すべてのマーケティングビデオで一貫したブランドアイデンティティを確保します。
新製品やサービスを立ち上げたいと考えているマーケティングマネージャーをターゲットにした、活気に満ちた30秒のマーケティングビデオを作成してください。このクリップは、急速なカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用して視覚的にダイナミックであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、説得力のあるナarrativeを迅速に生成し、最大のリーチを実現するために明確な字幕/キャプションを補完し、効果的なプロモーションビデオツールにします。
複雑なトピックを明確にする必要がある教育者やB2Bマーケター向けに設計された、洞察に満ちた60秒のアニメーション説明ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーでイラスト的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの詳細なグラフィックを組み込み、温かいナレーション生成を伴い、魅力的なアニメーションプレゼンテーション形式で重要な情報を提供します。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターやeコマースブランド向けに、プラットフォーム全体でブランドの一貫性を維持することに焦点を当てた、スナッピーな15秒のビデオを制作してください。ビデオは高速で視覚的に魅力的なスタイルを持ち、ブランドロゴを目立たせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してプラットフォームの最適化を行い、カスタマイズされたテンプレートとシーンを使用して、どのビデオ作成プラットフォームでも簡単にビデオを作成できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成を通じてブランドの視覚的アイデンティティを強化できますか？
HeyGenは強力なビジュアルアイデンティティビデオメーカーであり、カスタマイズ可能なテンプレートと独自のブランドロゴを使用して魅力的なブランドビデオを作成できます。AIアバターと包括的なブランディングコントロールを活用して、すべてのビデオがあなたの独自のアイデンティティを簡単に反映するようにし、全体的なビデオ作成プロセスを効率化します。
HeyGenは魅力的なAIビデオを生成するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenはAIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、テキスト-to-ビデオ機能を備えた強力なAIビデオジェネレーターを提供しています。プロフェッショナルなナレーションと魅力的なビジュアルを使用して、マーケティングビデオ、説明ビデオ、またはアニメーションプレゼンテーションを簡単に作成できます。
HeyGenはブランドビデオを迅速かつ効率的に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは効率を重視した直感的なプラットフォームでブランドビデオ作成を効率化します。豊富なテンプレートライブラリとAI駆動のテキスト-to-ビデオ機能を活用して、高品質なプロモーションビデオやマーケティングコンテンツを迅速に制作し、貴重な時間を節約します。
HeyGenはビデオプロジェクトでのカスタマイズとブランドコントロールをどのようにサポートしますか？
HeyGenは広範なカスタマイズとブランドコントロールを提供し、ブランドロゴ、特定の色、フォントをビデオに直接統合できます。これにより、マーケティングビデオからアニメーションプレゼンテーションまで、すべてのコンテンツが確立されたブランドアイデンティティと完全に一致することを保証します。