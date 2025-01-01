ビジュアルアイデンティティ説明動画ジェネレーター：ブランドを高める

HeyGenのブランディングコントロールを使用して、驚くほど美しいブランドに合った説明動画を簡単に作成し、一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。

228/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のダイナミックな動画を開発し、HeyGenがどのように強力なAI動画ジェネレーターとして、魅力的なソーシャルメディア動画を作成するかを紹介してください。このプロンプトでは、活気に満ちた現代的なビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを必要とし、多様なAIアバターが画面上のグラフィックとシームレスにインタラクトする様子を特徴とし、プラットフォームの高度なAIアバターフィーチャーを強調します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケティングエージェンシーやプロダクトマネージャー向けに、HeyGenの効率的なプロセスを使用して、強力なマーケティング戦略のための説明動画を効果的に作成する手順を詳述する90秒の指導動画を作成してください。動画は情報豊かで洗練された現代的なアニメーションスタイルを採用し、様々な事前デザインされたテンプレートとシーンを利用して、迅速に説得力のあるストーリーを構築し、HeyGenのテンプレートとシーンの有用性を示します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーや人事専門家向けに、HeyGenを内部コミュニケーションのためのビジュアルアイデンティティ説明動画ジェネレーターとして使用する基本を説明する2分間のトレーニングモジュールを生成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは教育的で落ち着いており、安心感を与えるもので、視覚的にわかりやすく、自然なAIボイスを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を通じて、書かれたブリーフを洗練されたビデオに変えるのがいかに簡単かを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジュアルアイデンティティ説明動画ジェネレーターの仕組み

ブランドのユニークなビジュアルアイデンティティを完璧に反映する魅力的な説明動画を簡単かつ正確に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
「説明動画テンプレート」を選択するか、スクリプトを入力して始めます。これにより、テンプレートとシーン機能を活用して、ビジュアルストーリーを迅速に開発できます。
2
Step 2
ブランドアイデンティティを適用
ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を利用して「ブランドの一貫性」を確保し、ビデオが会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにします。
3
Step 3
AIアバターを追加
魅力的な「AIアバター」を統合してメッセージを伝え、AIアバター機能を活用してダイナミックで魅力的なビジュアルプレゼンテーションを実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成したら、多用途なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して「アニメーション説明動画」を簡単にエクスポートし、どのプラットフォームにも対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

.

AIを活用したインパクトのある動画を作成し、顧客の成果を強調し、ブランドのビジュアルアイデンティティを強化し、信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenは説明動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI動画ジェネレーター技術を活用し、ユーザーがテキストから説明動画を簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、AIボイスオーバーや字幕を含むテキストからビデオの作成をサポートし、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenは説明動画でブランドのビジュアルアイデンティティを維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムスタイルを組み込むことができます。これにより、すべてのアニメーション説明動画やマーケティングコンテンツでブランドの一貫性が確保されます。

HeyGenは使いやすい説明動画ジェネレーターですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと、プロフェッショナルな説明動画テンプレートの幅広い選択肢を提供します。この使いやすいインターフェースにより、誰でも高品質なアニメーション説明動画を迅速かつ効率的に作成できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けのさまざまなビデオフォーマットをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多用途なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供しており、説明動画をさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適応させるのが簡単です。どのチャンネルにも最適化された魅力的なコンテンツを作成できます。