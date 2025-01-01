訪問者安全ビデオジェネレーター：重要なトレーニングを瞬時に作成

AIアバターを使用して、重要な安全プロトコルを明確に伝える魅力的な安全トレーニングビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい従業員がチームに加わる際に、30秒の職場安全ビデオを作成し、重要な火災安全手順を強調します。このビデオは、明確で直接的なビジュアルスタイルと落ち着いた権威ある声を特徴とし、HeyGenの事前に構築されたテンプレートを選択することで、重要な情報を迅速に伝えることができます。
サンプルプロンプト2
一時的な契約者向けに、60秒の安全トレーニングビデオが必要な状況を想像してください。正確な機器の取り扱い手順を詳述します。このビデオは、教育的なビジュアルスタイルと安心感のある音声トーンを必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、詳細なガイドラインを魅力的なビジュアルエイドに変換する必要があります。
サンプルプロンプト3
大規模なイベント会場に入る参加者向けに、AIビデオジェネレーターを使用して、40秒の簡潔な安全アナウンスをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックでモダンであり、明確な多言語のナレーションで補完されるべきです。HeyGenのナレーション生成機能を活用して、多様な観客に重要な安全メッセージを効果的かつアクセスしやすく伝えます。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

訪問者安全ビデオジェネレーターの使い方

AIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用して、魅力的で情報豊かな訪問者安全ビデオを簡単に作成し、すべての人に安全な環境を提供します。

1
Step 1
テンプレートを選択するか、新規作成を開始
安全トレーニング用に設計されたテンプレートライブラリから選択するか、既存の安全スクリプトを貼り付けて、ビデオの生成を即座に開始します。
2
Step 2
AIアバターと重要な情報を追加
リアルなAIアバターを統合して、安全プロトコルを提示します。特定の訪問者安全指示と関連メディアを簡単に入力して、メッセージをカスタマイズします。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成
プロフェッショナルなナレーションを自動的に作成し、正確な字幕とキャプションを追加して、訪問者安全ビデオがすべての人にアクセス可能で明確であることを保証します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートして展開
訪問者安全ビデオを完成させ、さまざまな形式でエクスポートし、画面、ウェブサイト、またはLMSに統合してシームレスに配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを明確化

AIビデオジェネレーターの機能を利用して、複雑な安全プロトコルを簡単に理解できる魅力的な訪問者安全ビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な訪問者安全ビデオを創造的に生成できますか？

HeyGenは、AIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを使用して、テキストを魅力的なコンテンツに変換することで、魅力的な訪問者安全ビデオを創造的に生成する力を提供します。ブランドコントロールを使用してビデオを簡単にカスタマイズし、安全プロトコルを効果的に強化します。

HeyGenで影響力のある安全トレーニングビデオを制作するために利用できるAIアバターは何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと声の多様な選択肢を提供し、従業員にとってより親しみやすく魅力的な安全トレーニングビデオを制作します。これらのアバターは、字幕やキャプションを伴って明確な指示を提供し、理解を深めます。

HeyGenは職場安全ビデオの作成を効率化するための事前に構築されたテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは、職場安全ビデオの作成を効率化するために特別に設計されたさまざまな事前に構築されたテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは創造的な出発点を提供し、コンテンツを迅速にカスタマイズし、すべての安全コミュニケーションで一貫性を維持することができます。

HeyGenはAIを通じて包括的な安全プロトコルコンテンツの開発を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、AIビデオジェネレーターとして、明確で包括的な安全プロトコルコンテンツの開発を支援します。安全スクリプトを直接洗練されたビデオに変換し、AIの声とアバターを使用して、安全プロトコルを効果的かつ視覚的に伝えます。