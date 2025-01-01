ビジョンビデオメーカー: AIビデオを瞬時に作成
高度なテキストからビデオ技術とAIを使用して、数分で魅力的なビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザーを対象とした45秒の説明ビデオを作成してください。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して複雑な機能を簡素化します。このビデオは、フレンドリーで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、明確なオンスクリーンテキストと安心感のあるナレーションで、視聴者の学習曲線をスムーズにします。
コンテンツクリエイター向けの60秒のソーシャルメディアビデオを開発し、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。自動生成された熱意あるナレーションを使用します。ビジュアルの美学はダイナミックでトレンディで、即座に注意を引き、さまざまなプラットフォーム向けにシンプルなスクリプトからテキストをビデオに変換するスピードを強調します。
企業コミュニケーター向けの20秒のビジネスビデオを作成し、内部発表に焦点を当て、異なるプラットフォームに即座に適応できるようにします。ビジュアルとオーディオのスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、明確さを重視し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがどれほど簡単にコンテンツを多様なチャンネル向けに適応させるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは、マーケティング、ソーシャルメディア、説明ビデオのための魅力的なコンテンツを簡単に生成できるようにすることで、クリエイティブなビデオプロジェクトを強化します。リアルなAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの機能を活用して、効率的にビジョンを実現できます。
HeyGenでどのようなAI駆動のトーキングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、教育コンテンツからダイナミックなセールスピッチまで、多様なAI駆動のトーキングビデオを作成できます。高度なボイスクローンと幅広いAIアバターを活用して、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに魅力的なナラティブを作成できます。
HeyGenはコンテンツ作成を効率化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはコンテンツ作成プロセスを大幅に効率化するための包括的なビデオテンプレートとシーンのライブラリを提供しています。これらのプロフェッショナルなテンプレートを使用することで、瞬時にビデオを作成し、あらゆる目的に合わせて高品質のビデオを迅速にカスタマイズして制作できます。
HeyGenは私のブランドのためにプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ビジネスがプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作できるように設計されています。カスタムブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴや色を組み込むことで、すべてのビデオがビジネスのアイデンティティに完全に一致し、ブランドの存在感を高めます。