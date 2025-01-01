ビジョンステートメントビデオジェネレーター：インパクトのあるビデオを瞬時に作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ビジョンステートメントから魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のリーダーシップや人事部門向けに、内部で新しい戦略的方向性を伝えるための60秒のプロフェッショナルなビデオを開発してください。音声は権威ある明瞭なもので、洗練された企業ビジュアルスタイルで補完され、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、インパクトのあるAIビジョンステートメントジェネレーターのプレゼンテーションを生成します。
潜在的な寄付者やボランティアを対象にした30秒の感情に訴えるビデオを作成し、非営利団体の使命と影響を紹介してください。ビジュアルとオーディオスタイルは心温まるもので、人間のつながりに焦点を当て、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して幅広いアクセスを確保し、コンテンツ制作の取り組みのために魅力的なビデオを作成します。
マーケティングエージェンシー向けに、潜在的なクライアントに新しい製品やサービスのビジョンを提示する50秒のダイナミックなプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルは革新的で洗練されており、魅力的なオーディオトラックを備え、製品のユニークな販売ポイントを強調し、このオンラインビデオメーカーがHeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して迅速なソーシャルメディアコンテンツの生成を可能にする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジョンステートメントビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビジョンステートメントジェネレーターであり、テキストを魅力的なビデオに簡単に変換します。AIを活用したプラットフォームにより、複雑な編集スキルを必要とせずに、魅力的なビジョンステートメントビデオを作成することができます。
HeyGenは魅力的なビデオを生成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、ビジョンステートメントを生き生きと表現します。これらの強力な機能とテキスト-to-ビデオ機能を組み合わせることで、リアルなナレーションと多様なキャラクターを持つ魅力的なビデオを生成できます。
HeyGenはプロフェッショナルなビジョンステートメントビデオを迅速に生成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなビジョンステートメントビデオの作成プロセスを簡素化します。プロフェッショナルなテンプレートと直感的なツールを利用することで、長期的な目標を明確に伝える洗練されたビデオを迅速に生成できます。
HeyGenはさまざまな種類のプロモーションビデオコンテンツの作成に適していますか？
はい、多用途なオンラインビデオメーカーとして、HeyGenは幅広いプロモーションビデオやソーシャルメディアコンテンツの作成に優れています。ビジョンステートメントにとどまらず、マーケティング、トレーニング、その他のコンテンツ制作ニーズに合わせて、字幕やブランディングオプションを備えた魅力的なビデオを制作できます。