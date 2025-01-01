視覚的福利厚生ビデオメーカー：簡単で効果的なアイケアビデオ
プロフェッショナルなナレーション生成で健康ビデオを強化し、患者との明確なコミュニケーションを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な患者を対象にした60秒の「健康ビデオ」を開発し、一般的な目の状態と予防ケアのヒントを温かく情報豊かなトーンで説明します。プロフェッショナルなナレーションと視覚的に魅力的なストックメディアをライブラリから使用して「患者の理解」を確保し、「アイケアビデオメーカー」プロジェクトの信頼を築きます。
若者をターゲットにした30秒の「ソーシャルメディア」広告を制作し、トレンディなビジュアル、アップビートな音楽、簡潔でインパクトのあるメッセージを「字幕/キャプション」で提示し、さまざまなプラットフォームでの最大リーチを実現します。「テンプレートとシーン」を活用して目を引くコンテンツを迅速に作成し、さまざまなプラットフォームに合わせた適切なアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、効果的な「ビデオ作成」を実証します。
医療分野の小規模事業主向けに50秒の情報ビデオをデザインし、「AIビデオメーカー」を使用して患者教育や社内トレーニングのための「プロフェッショナルにデザインされたテンプレート」を簡単に作成する方法を示します。洗練されたAIアバターが専門的な「スクリプトからのテキストビデオ」コンテンツを現代的でクリーンなビジュアルスタイルで提供し、権威あるが親しみやすいナレーションで「アニメーションビデオ」の作成効率を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
HeyGenはどのようにして患者向けの視覚的福利厚生ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、医療提供者が魅力的な視覚的福利厚生ビデオや健康ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、患者の理解が促進され、複雑な情報が視聴者にとってアクセスしやすく明確になります。
HeyGenはアイケア専門家にとって効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへの機能を提供し、教育やソーシャルメディア向けの高品質な説明ビデオを迅速に制作できるため、アイケア専門家にとって効果的なAIビデオメーカーです。
HeyGenはAIアイコンタクトのようなビデオ作成のプロフェッショナリズムを向上させる機能を提供していますか？
はい、HeyGenはAIアイコンタクトのような高度な機能を組み込んでおり、AIアバターが視聴者と直接的で魅力的な視線を維持することを保証します。これにより、健康ビデオのプロフェッショナリズムと効果が向上し、最大のインパクトを実現します。
HeyGenを使用してアニメーションビデオをブランドコントロールでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを使用してアニメーションビデオをカスタマイズするための強力なブランドコントロールを提供します。これにより、ソーシャルメディア向けを含むすべてのビデオコンテンツが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。