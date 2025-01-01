視力特典ビデオジェネレーター：魅力的な眼科コンテンツを作成

サンプルプロンプト1
地元住民をターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を作成し、ドライアイ治療や新しい眼鏡コレクションなどの先進的なサービスを提供する眼科クリニックを宣伝してください。ビデオはモダンで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速に作成します。このAI生成ビデオは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてアスペクト比を変更してエクスポート可能です。
サンプルプロンプト2
HRマネージャーが従業員に提示するための60秒の企業向け解説ビデオを開発し、会社の視力特典パッケージの詳細を説明してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenの音声生成を使用して準備されたスクリプトから生成された権威あるがフレンドリーなナレーションを特徴とします。このAI駆動の解説ビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を効率的に使用して作成され、すべての従業員が特典を理解できるように正確な字幕/キャプションを含みます。
サンプルプロンプト3
眼科専門家やヘルスケアマーケターを対象にした40秒の魅力的なプロモーションビデオを作成し、AIビデオジェネレーターが魅力的なコンテンツの作成をどのように簡素化するかを示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでダイナミックであり、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを迅速に紹介します。HeyGenの機能を強調し、スクリプトからのテキストをビデオに瞬時に生成し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーン内でさまざまなAIアバターを使用して、インパクトのあるコンテンツを迅速に制作します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

視力特典ビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のプラットフォームを使用して、視聴者を引き付け、複雑な情報を明確にするプロフェッショナルな視力特典ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
ビデオスクリプトを入力または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、あなたの言葉を魅力的なビジュアルに変えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのコレクションから選び、画面上のプレゼンターとして選択し、コンテンツに個人的で魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ブランドを適用
ロゴやブランドカラーを使用して会社のアイデンティティを統合し、プロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
AIで生成されたビデオを最終化し、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有できるように、さまざまなアスペクト比でエクスポートします。

使用例

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを提供し、高品質でクリエイティブなビデオを効率的に制作することができます。私たちのプラットフォームはプロフェッショナルにデザインされたテンプレート、AIアバター、強力な音声生成を提供し、スクリプトから最終出力までシームレスなエンドツーエンドのビデオ生成を可能にします。

HeyGenは魅力的なコンテンツのためにどのようなAIビデオ機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとAIアイコンタクトのような革新的なAIビデオ機能を提供し、スクリプトからのテキストを自然な音声でビデオに変換します。ブランドコントロールと自動字幕生成を活用して、コンテンツが効果的に共鳴するようにします。

HeyGenはインパクトのある解説ビデオやソーシャルメディア広告の作成を支援できますか？

もちろんです！HeyGenはインパクトのある解説ビデオ、ソーシャルメディア広告、患者コミュニケーションビデオを作成するために設計された強力なAIビデオメーカーです。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと包括的なビデオ編集ツールを活用して、迅速にプロフェッショナルなコンテンツを制作します。

HeyGenはビデオ生成のためにカスタマイズ可能なAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenはブランドの美学に合わせてカスタマイズ可能な多様なフレンドリーなAIアバターを提供しています。このAIの強化により、パーソナライズされたビデオ生成が可能になり、コンテンツが一貫したブランドイメージとプロフェッショナルなビジュアルを維持します。