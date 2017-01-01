新入社員向けに45秒の社員オンボーディングビデオを作成し、AIアバターを活用して会社の文化や主要な手続きを紹介します。ビジュアルスタイルは温かみがあり、プロフェッショナルな背景にフレンドリーな話し手を配置し、音声はHeyGenの音声生成機能を使用して生成された明瞭で歓迎的なナレーションを特徴とします。利用可能なテンプレートとシーンから簡単に選択できます。

