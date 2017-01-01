バーチャルトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に作成し、L&Dチームのエンゲージメントを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチーム向けに60秒の技術トレーニングモジュールを開発し、複雑なソフトウェア機能をアニメーション化された画面録画でデモンストレーションします。ビジュアルアプローチはクリーンで指導的なもので、画面キャプチャと微妙なアニメーションを組み合わせて重要なステップを強調します。音声はプロセスを説明する権威あるが落ち着いた声で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して補足的なビジュアルを提供し、スクリプトからの明確なテキストビデオで正確性を高めます。
営業チーム向けに新しい製品機能を紹介する30秒のセールスイネーブルメントアップデートを制作し、インパクトがあり簡潔なものにします。ビジュアルスタイルはダイナミックでエネルギッシュで、情報を効率的に伝えるためにクイックカットと画面上のテキストを使用し、最大のアクセシビリティのためにHeyGenによって生成された目立つ字幕/キャプションを備えています。このAIビデオジェネレーターは、短いスクリプトを魅力的なビジュアルにシームレスに変換し、迅速な配信に最適です。
全社員向けに40秒のコンプライアンス研修ビデオを作成し、新しいポリシーの更新を明確で権威ある方法で説明し、さまざまなプラットフォームに適しています。ビジュアルと音声スタイルはプロフェッショナルでストレートフォワードで、洗練されたAIアバターが重要な情報を提供することでメッセージが簡単に理解できるようにします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、この重要なバーチャルトレーニングビデオジェネレーターのコンテンツがデスクトップからモバイルデバイスまであらゆる画面に完璧に適応します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはバーチャルトレーニングビデオの創造性をどのように向上させますか？
HeyGenは高度なAIアバターと多様なテンプレートを活用してトレーニングコンテンツを変革します。リアルな話し手と魅力的なアニメーションを使用して、ダイナミックなバーチャルトレーニングビデオを作成し、コンテンツを際立たせます。HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、スクリプトを視覚的に生き生きとさせます。
HeyGenを使用して複雑な編集なしで魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成できますか？
はい、HeyGenは直感的なインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートでトレーニングビデオの作成を簡素化します。スクリプトを入力し、豊富なスクリプトライブラリから選択し、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターに任せるだけで、プロフェッショナル品質のトレーニングビデオを生成できます。これにより、広範な編集スキルを必要とせずに迅速なコンテンツ制作が可能になります。
HeyGenはトレーニングコンテンツのボイスオーバーとローカリゼーションにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なAIボイスオーバーを提供し、トレーニングビデオに最適な声と言語を幅広く選択できます。さらに、AIビデオローカリゼーション機能により、コンテンツを多様なグローバルオーディエンス向けに簡単に翻訳および適応させることができ、トレーニングを普遍的にアクセス可能にします。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオ制作のためのカスタムブランディングとメディアをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて、各トレーニングビデオにブランドの独自性をシームレスに統合することを可能にします。カスタムロゴや色を含めることができ、独自のメディアライブラリを利用するか、HeyGenの豊富なストックサポートを活用して、企業トレーニング資料をプロフェッショナルでブランドに合ったものにすることができます。