バーチャルツアービデオメーカー：没入型360体験を作成
AIを活用したビデオメーカーで360バーチャルツアーを向上させ、視聴者をスムーズに案内するAIアバターを追加します。
ホスピタリティや文化セクターのマーケティングマネージャー向けに、ホテル、博物館、ショールームの360バーチャルツアーの魅力を紹介する、90秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。魅力的でシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、心を弾ませるバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、これらのバーチャルツアーが提供するユニークな側面と没入型の体験を効率的にナレーションし、より広い観客を引き付けます。
小規模なeコマース事業者向けに、バーチャルツアーメーカーを使用して製品のバーチャルツアーを作成する方法を示す、45秒の簡潔なチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、明確な製品デモンストレーションを特徴としています。HeyGenのボイスオーバー生成を統合して、正確で役立つ指示を提供し、ユーザーが顧客のエンゲージメントを高めるインタラクティブなオンラインショールームを構築できるようにします。
ウェブ開発者と技術リーダーを対象に、既存のプラットフォームにバーチャルツアーを統合および埋め込む技術的利点に焦点を当てた、2分間の情報ビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔で図解的であり、バーチャルツアーAPIや高度な分析などの概念を説明します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、複雑な技術情報をわかりやすい形式で提示し、統合プロセスを簡素化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてバーチャルツアービデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、バーチャルツアーのための魅力的なイントロダクションやナレーションビデオを作成することができます。スクリプトからプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、視聴者をシームレスにバーチャル体験に案内し、全体のプレゼンテーションを向上させます。
HeyGenで作成されたバーチャルツアービデオのブランディングオプションは何ですか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴやカスタムカラーをビデオに直接統合することができます。これにより、すべてのビジュアルコンテンツで一貫したプロフェッショナルでホワイトラベルのブランドプレゼンスを確保します。
HeyGenはバーチャルツアープレゼンテーションにインタラクティブな要素を追加するのを支援できますか？
HeyGenはAIビデオ生成に焦点を当てていますが、HeyGenのストックサポートから統合された字幕やリッチメディアを使用して、ダイナミックなビデオを作成することでバーチャルツアープレゼンテーションを強化できます。これらのビデオは、主要なバーチャルツアープラットフォーム内で詳細なインタラクティブカードやホットスポットとして機能し、追加のコンテキストを提供します。
HeyGenはモバイルフレンドリーなバーチャルツアービデオの作成に最適化されていますか？
はい、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを通じて、多様な視聴体験に最適化されたバーチャルツアー関連のビデオを確保します。この機能により、ビデオコンテンツを簡単に埋め込むことができ、さまざまなモバイルデバイスでプロフェッショナルに見えるようになります。