不動産業者向けに、物件を紹介するためのバーチャルツアービデオメーカーの使い方を示す、1分間の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、物件の特徴を強調し、権威あるが親しみやすい声でナレーションを行います。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な販売ポイントを提示し、潜在的な購入者をバーチャルツアーで案内し、物件を画面上で生き生きとさせます。

