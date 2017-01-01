バーチャル教師ビデオジェネレーターで魅力的な教育ビデオを作成

プロフェッショナルなAIアバターで魅力的なレッスンを生成し、オンライン教育をアクセスしやすく視覚的に魅力的にします。

中学生向けに基本的な天体物理学の概念を紹介する60秒の魅力的なレッスンを作成してください。ビデオには、親しみやすいバーチャルAI教師アバターがトピックを明確なビジュアルとエネルギッシュなナレーションで説明する内容を含めます。HeyGenのAIアバターと音声生成を活用して、アクセスしやすくエキサイティングな「教育ビデオメーカー」体験を提供してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
環境に配慮した大人を対象とした持続可能な生活に関する新しいオンラインコースシリーズを発表するための効果的な30秒のプロモーションビデオが必要です。このビデオは、プロフェッショナルでありながらインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用し、穏やかな自然のシーンとアップビートな背景音楽を組み込むべきです。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、説得力のある「ブランド化された教育ビデオシリーズ」の紹介を制作してください。
サンプルプロンプト2
成人学習者と技術愛好家向けに、新しいソフトウェア機能の使い方を説明する45秒の解説ビデオが必要です。このビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルを求めており、ステップバイステップの画面録画と明確で明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenを使用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、効率的なコンテンツ作成とアクセシビリティを向上させる字幕/キャプションを提供し、優れた「解説ビデオ」を提供してください。
サンプルプロンプト3
あらゆる年齢のソーシャルメディアフォロワーを対象に、驚くべき歴史的事実を強調する15秒のダイナミックな教育スナックを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、鮮やかでテンポが速く、注目を集めるもので、迅速な消費に最適です。HeyGenのAIアバターを活用して、記憶に残る「バーチャル教師ビデオジェネレーター」の存在を確保し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けにシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、非常に「魅力的なレッスン」を作成してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バーチャル教師ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したバーチャル教師で魅力的な教育ビデオを簡単に作成し、スクリプトをダイナミックなビジュアルレッスンに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、教育コンテンツをスクリプトエディタに貼り付けます。プラットフォームが即座にテキストをAI教育ビデオに変換し、レッスンの基盤を形成します。
2
Step 2
AI教師を選ぶ
プロフェッショナルな教師アバターの多様なライブラリからバーチャル教師を選択します。各アバターは、自然で魅力的な存在感でコンテンツを提供するように設計されています。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオを追加する
関連するAIビジュアル、ストックメディア、背景音楽でビデオを強化します。これらの要素を簡単に統合して、ダイナミックで情報豊富な学習体験を作り出します。
4
Step 4
レッスンを生成してエクスポートする
作成したものを確認し、バーチャル教師ビデオを生成します。処理が完了したら、高品質の教育ビデオをMP4形式でダウンロードし、オンラインプラットフォームで使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なトレーニングと開発

AIを活用した教育ビデオで企業トレーニングとeラーニングモジュールを強化し、エンゲージメントを高め、知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナル品質の教育ビデオの作成を向上させることができますか？

HeyGenは、教育者が非常に簡単に魅力的な教育ビデオを制作できる高度なAIビデオジェネレーターです。AI教師アバターと多様なカスタムビデオテンプレートを活用することで、プロセスを効率化し、高品質な教育コンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenを通じて教育コンテンツに利用できるバーチャル教師アバターはどのようなものですか？

HeyGenは、教育ビデオを豊かにするために特別に設計されたプロフェッショナルな教師アバターの幅広い選択肢を提供します。これらのリアルなAIアバターは、ダイナミックなバーチャル教師として機能し、さまざまな科目で学習者のエンゲージメントと理解を大幅に向上させます。

HeyGenを使用して、書かれたスクリプトを魅力的なAI教育ビデオに変換できますか？

はい、HeyGenの革新的なAIビデオジェネレーターは、書かれたスクリプトをダイナミックなAI教育ビデオにシームレスに変換することができます。テキストを入力するだけで、HeyGenが適切なAIビジュアル、リアルな音声、正確な字幕を自動的に生成し、魅力的で情報豊富な教育コンテンツを作成します。

HeyGenは、特定のブランドや教育スタイルに合わせて教育ビデオをカスタマイズするオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなカスタムビデオテンプレートと包括的なビデオ編集ツールを含む広範なビデオカスタマイズ機能を提供しています。これにより、アニメーション教育ビデオを簡単にブランド化し、独自の教育方法論や機関のアイデンティティを完璧に反映させることができます。