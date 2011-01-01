バーチャル リアリティビデオメーカー：没入型VR体験を作成
人工知能のアバターを活用して、カスタマイズ可能なVRコンテンツと高品質なVR出力を簡単に実現します。
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒の旅で、VRコンテンツ制作の技術的な驚異を探求し、360度カメラとVRビデオ編集ソフトウェアに焦点を当てます。技術知識を持つプロのビデオグラファーとクリエイター向けに、このビデオはHeyGenのメディアライブラリとストックサポートが、高品質のVR出力でプロジェクトをどのように向上させるかを示しています。ビジュアルスタイルは洗練されており、最先端の技術を補完するダイナミックなオーディオトラックとともに現代的です。
没入型バーチャルリアリティビデオ作成の本質を30秒のナラティブで捉えます。クリエイティブなストーリーテラーやデジタルアーティスト向けに、このビデオはHeyGenのAIアバターを使用して、あなたのバーチャルリアリティのビジョンを実現します。バーチャルリアリティヘッドセット体験の芸術的可能性に焦点を当て、360度の壮観なビジュアルと豊かで雰囲気のあるサウンドトラックを組み合わせて、視聴者に新しいナラティブの次元を探求するよう招待します。
ビデオ処理ソフトウェアの未来を、技術革新者やバーチャルリアリティの愛好家向けに設計された45秒のプレゼンテーションで発見してください。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズ機能と、どのプラットフォームにも最適化されたコンテンツを保証するためのエクスポートを使用して、高品質なバーチャルリアリティ出力を生成するAI技術の技術的熟練度を強調しています。視覚的および聴覚的スタイルは未来的で魅力的であり、バーチャルリアリティビデオ編集の次世代のビジョンを提供します。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIに基づいたVRビデオジェネレーターを使用してVRコンテンツの作成を革命的に変え、クリエイターが努力せずに没入型のVRビデオを生産できるようにしています。AI技術を活用することで、HeyGenは高品質なVR出力とカスタマイズ可能なVRコンテンツを保証し、それによってバーチャルリアリティビデオクリエイターにとって理想的な選択肢となっています。
魅力的なソーシャルビデオを作成する.
Generate captivating 360-degree videos for social media in minutes, enhancing audience engagement with immersive VR experiences.
AIを活用した研修への参加促進.
Enhance training programs by creating interactive VR content that increases learner retention and engagement.
よくある質問
HeyGenが仮想現実コンテンツの作成をどのように改善しますか？
HeyGenは、VRコンテンツの作成を最適化するために人工知能技術を活用しており、スクリプトやカスタマイズ可能なテンプレートからのテキストからビデオへの変換などのツールを提供しています。これにより、クリエイターは効率的に没入型のVRビデオを生産することができ、高品質のVR出力を実現します。
HeyGenがVRビデオ編集に提供する機能は何ですか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズ、ボイスオーバーの生成、空間オーディオデザインを含む、バーチャルリアリティビデオ編集のための完全なソフトウェアツールセットを提供し、360度ビデオのスムーズな編集体験を保証します。
HeyGenは360度カメラの素材をサポートできますか？
はい、HeyGenは360度カメラの映像を扱うことができ、ユーザーが簡単に360度ビデオを作成・編集し、高品質のバーチャルリアリティ出力を維持することができます。
なぜ人工知能を搭載したバーチャルリアリティ動画を作成するためにHeyGenを選ぶのか？
HeyGenは、AIアバターやブランドコントロールなどの特徴を提供することで、VRビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、クリエイターは自分のブランドのアイデンティティに合わせたカスタマイズ可能なVRコンテンツを制作することができます。