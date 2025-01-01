不動産向けバーチャルプロパティツアービデオメーカー

HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを活用して、不動産エージェント向けに魅力的なプロパティビデオを迅速に作成します。

不動産エージェントがHeyGenの革新的なテンプレートとシーンを活用して、物件リストのための魅力的な60秒のバーチャルプロパティツアービデオを簡単に作成し、モダンでダイナミックなビジュアルスタイルと、瞬時に注目を集めるアップビートで魅力的なオーディオトラックを使用して物件を紹介する方法を発見してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
不動産マーケティングマネージャーを対象としたこの90秒の指導ビデオで、HeyGenのバーチャルツアーソフトウェアを使用して、インタラクティブなホットスポットを統合し、明確でプロフェッショナルなナレーションと最大限の明瞭さとエンゲージメントを実現するための字幕/キャプションを備えたプレゼンテーションの最適化方法を学びましょう。
サンプルプロンプト2
エージェンシーを視覚コンテンツ全体で一貫したブランディングで強化しましょう。この45秒のビデオは、不動産チームを対象としており、HeyGenのAIアバターを使用して洗練されたブランド化された不動産ビデオメーカーコンテンツを作成し、洗練された統一されたビジュアルスタイルとフレンドリーでプロフェッショナルなオーディオトーンを確保する方法を示しています。
サンプルプロンプト3
新しい不動産エージェントや個人エージェント向けのこの包括的な2分間のガイドで、詳細な3Dバーチャルツアーと統合されたフロアプランの提示技術をマスターしましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と広範なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせることで、ユーザーフレンドリーな作成を可能にし、インスピレーションを与えるビジュアルと明確で力強いナラティブを提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バーチャルプロパティツアービデオメーカーの使い方

没入型のバーチャルプロパティツアーを簡単に作成しましょう。AI駆動ツールと直感的なデザイン機能を使用して、物件リストのための素晴らしいビジュアル体験を作り出します。

1
Step 1
プロジェクトの基盤を選ぶ
物件ツアーに最適化されたさまざまな事前デザインの「テンプレートとシーン」から選択するか、白紙のキャンバスから始めて「バーチャルプロパティツアービデオメーカー」体験をゼロからカスタマイズします。
2
Step 2
物件メディアと詳細を追加
高解像度の写真、ビデオクリップ、「フロアプラン」を含む物件メディアをアップロードします。「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、プロジェクトを関連するビジュアルと情報で豊かにします。
3
Step 3
ナレーションとインタラクティビティで強化
「AI駆動ツール」を活用してシームレスな「ナレーション生成」を行い、各部屋や特徴を説明するプロフェッショナルなナレーションを追加します。これにより、視聴者のバーチャルツアーへのエンゲージメントが向上します。
4
Step 4
ツアーを完成させてエクスポート
完成した「3Dバーチャルツアー」プロジェクトを確認して完璧を期します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適な品質とリーチを確保するためにビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エージェントの成功事例を強調

クライアントの声や成功事例を共有するための魅力的なAI駆動ビデオを開発し、不動産プロフェッショナルへの信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてバーチャルプロパティツアービデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI駆動ツールと直感的なインターフェースを活用して、高品質なバーチャルツアーと物件リストの作成を効率化します。ユーザーはスクリプトを魅力的なビデオに変換し、AIアバターとナレーションを利用することで、HeyGenは不動産エージェントにとって強力なバーチャルツアーソフトウェアソリューションとなります。

HeyGenのブランディングオプションで不動産ビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは不動産エージェントにビデオを完全にカスタマイズする力を与えます。ロゴや特定の色を含むブランディングオプションを適用し、さまざまなビデオテンプレートを利用して、物件リストのためのユニークでプロフェッショナルな不動産ビデオを作成できます。

HeyGenは詳細な3Dバーチャルツアーを作成するためのどのような技術的編集機能を提供しますか？

HeyGenは、ドラッグアンドドロップ機能を備えた使いやすいビデオエディターを含む強力な技術的編集機能を提供し、物件ツアーのビジュアルを正確にコントロールできます。また、アスペクト比の調整や字幕の追加も可能で、さまざまなプラットフォームに最適化された3Dバーチャルツアーを作成し、物件リストを強化します。

HeyGenのAI機能は不動産エージェントがバーチャルツアーを迅速に生成するのをどのように支援しますか？

HeyGenのAI駆動ツールは、不動産エージェントのためのバーチャルツアー作成を大幅にスピードアップします。テキストからビデオへの機能により、スクリプトから迅速にコンテンツを生成し、ナレーション生成と包括的なメディアライブラリへのアクセスを補完し、物件リストの制作時間を大幅に短縮します。