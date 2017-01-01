究極のバーチャルプレゼンタービデオメーカー

企業トレーナーや人事専門家向けに設計された1分間のトレーニングビデオを想像してください。新しいソフトウェア機能をデモンストレーションするもので、ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルです。リアルなAIアバターがステップを説明し、画面上にテキストオーバーレイが表示され、明瞭で自信に満ちたAI生成のナレーションが付いています。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報をわかりやすく伝える魅力的なコンテンツを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、新しいオンラインサービスの利点を紹介する90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、アニメーショングラフィックスとダイナミックなバーチャルプレゼンターを利用し、活気に満ちた情報豊富なAI生成のナレーションがサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、書かれたスクリプトをこの魅力的なビジュアルストーリーに変えるのに役立ちます。
デジタルマーケターやeコマースマネージャーを対象にした45秒のマーケティングビデオを制作し、製品の主要な利点を紹介します。ビジュアルの美学はダイナミックで視覚的に豊かであり、高品質のストック映像と魅力的なテキストアニメーションを組み合わせ、説得力のあるAI生成のナレーションが補完します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでインパクトのあるプロモーション作品を迅速に組み立てます。
教育者や企業コミュニケーター向けに、四半期の結果や複雑な概念を要約する2分間のビデオプレゼンテーションをデザインします。ビジュアルスタイルは明確で簡潔であり、データビジュアライゼーションとシンプルで効果的なスライドを使用し、温かく明瞭なAI生成のナレーションが付いています。字幕/キャプションを自動生成して、ビデオプレゼンテーション全体をアクセシブルにし、多様な視聴者にとって内容を理解しやすくします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バーチャルプレゼンタービデオメーカーの仕組み

AIプレゼンターをフィーチャーしたプロフェッショナルなビデオを簡単に制作し、効果的なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートから選択し、バーチャルプレゼンタービデオのシーンを設定します。
2
Step 2
スクリプトを作成
テキストを入力すると、先進的なAIテキスト-to-スピーチ技術が選択したAIアバターのために自然な音声に変換します。
3
Step 3
ビジュアルを追加
プレゼンテーションを強化するために、メッセージを補完する背景音楽、画像、ビデオクリップを豊富なメディアライブラリから追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
満足したら、高品質のバーチャルプレゼンタービデオを生成し、希望のアスペクト比でエクスポートして、視聴者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの広告を作成

AIアバターをバーチャルプレゼンターとして使用して、効果的なマーケティングビデオや広告を迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIアバターを使ったバーチャルプレゼンタービデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとリアルなAIテキスト-to-スピーチ技術を活用して、プロフェッショナルなバーチャルプレゼンタービデオを制作することを可能にします。AIアバターを選択し、スクリプトを入力するだけで、HeyGenが自然なリップシンクと表情でプレゼンターをアニメーション化します。これにより、HeyGenはバーチャルプレゼンタービデオメーカーのリーダーとなっています。

HeyGenのメディアライブラリとテンプレート選択にはどのようなリソースがありますか？

HeyGenは、ストックアセットが豊富に揃ったメディアライブラリと、プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートとシーンのコレクションを提供しています。これらのリソースにより、外部メディアを必要とせずに視覚的に魅力的でエンゲージングなビデオプレゼンテーションを迅速に作成できます。ドラッグ＆ドロップエディターがこれらの要素をシームレスに統合します。

HeyGenはテキストスクリプトから完全なAIビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはシンプルなテキストスクリプトを完全なAIビデオに変換するAIビデオジェネレーターとして優れています。AIスクリプトライターがコンテンツの洗練を支援し、その後AIテキスト-to-スピーチによって声が当てられ、AIアバターが演じることで、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenのAIビデオツールを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenは多様なアニメーションプレゼンテーションを生成するのに理想的な多用途のオンラインビデオ作成プラットフォームとして機能します。マーケティングビデオ、説明ビデオ、トレーニングビデオなど、さまざまな形式のビデオを作成するのに適しています。その直感的なAIビデオツールと機能により、多様な目的のための高品質なコンテンツの制作が簡単になります。