バーチャルプレゼンタービデオジェネレーターで簡単にAIビデオを作成
高度なAIアバターを活用して、テキストを瞬時に魅力的なビデオに変換し、マーケティングや内部コミュニケーションの時間とリソースを節約します。
新入社員やオンラインコースクリエイター向けに、45秒の指導セグメントを開発してください。複雑なトピックを落ち着いた権威ある声で説明する、明確で親しみやすいAIアバターを提示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、正確な字幕/キャプションによって強化され、複雑なトレーニングビデオの制作が容易になります。
コンテンツクリエイターを対象とした60秒のダイナミックなソーシャルメディア説明ビデオを作成してください。新しいトレンドを示すために、迅速で魅力的な編集とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを活用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して目を引くビジュアルを作成し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートをカスタマイズし、魅力的なAIビデオで注目を集めます。
企業チーム向けに30秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーション発表を作成してください。信頼できるAIアバターが明確で簡潔な声で伝え、微妙なビジュアルカスタマイズを通じて企業ブランドを反映します。この効率的な内部コミュニケーションの作成方法は、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと優れたボイスオーバー生成を活用し、ブランドに合った洗練されたビジュアルとオーディオスタイルを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ったクリエイティブなビデオ制作をどのように強化しますか？
HeyGenは、高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオジェネレーター機能を使用して、魅力的なマーケティングコンテンツやトレーニングビデオを作成する力をユーザーに提供します。Brandkit、ユニークなテンプレート、クリエイティブフィルターを使用して、ブランドに合った美学を維持しながらビデオを完全にカスタマイズできます。
HeyGenのテキスト-to-ビデオジェネレーターが強力な理由は何ですか？
HeyGenのテキスト-to-ビデオジェネレーターは、スクリプトを高品質なAIビデオに変換し、リアルなAIプレゼンターと自然なボイスオーバーを提供します。これにより、コンテンツを簡単に作成し、従来のビデオ制作にかかる時間を大幅に節約できます。
HeyGenはブランドに合ったビデオ制作のための広範なカスタマイズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、資産を管理するためのBrandkit、背景の削除、さまざまなビデオ編集ツールを含む包括的なカスタマイズオプションを提供します。これにより、すべてのAIビデオがブランドのアイデンティティとクリエイティブビジョンに完全に一致することを保証します。
HeyGenはビデオのグローバルコンテンツローカライズをどのように支援しますか？
HeyGenは、強力なボイスクローンと翻訳機能を備えた簡単なローカライズを可能にし、140以上の言語をサポートするAIビデオを提供します。これにより、カスタマイズされたボイスオーバーと魅力的なバーチャルプレゼンタービデオコンテンツで、より広いオーディエンスにリーチできます。