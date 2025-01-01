バーチャルオリエンテーションビデオジェネレーター: AIによるオンボーディング
プロフェッショナルなオンボーディングビデオを、スクリプトから簡単に生成できる高度なテキストからビデオへの機能を活用して、チームを強化しましょう。
グローバル企業に参加するリモート社員向けに、理解しやすさとアクセシビリティを強調した60秒のプロフェッショナルなオリエンテーションビデオを作成してください。HeyGenのビデオテンプレートとクリーンなシーンを活用して、簡潔なスクリプトからのテキストからビデオ生成によって重要な情報を提示します。ビジュアルの美学はスリークでインフォグラフィックにインスパイアされ、落ち着いた権威あるAIボイスと組み合わせて、スムーズに重要な情報を提供します。
既存の社員向けに、新しいソフトウェアアップデートを迅速に紹介する30秒のダイナミックなトレーニングビデオを開発してください。このビデオには、メディアライブラリからのスクリーンキャプチャメディアと明確な字幕/キャプションを組み込み、主要な機能を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く情報豊かで、明確で簡潔なAIボイスオーバーとモダンなエレクトロニックミュージックを使用して、学習プロセス中のエンゲージメントを維持します。
小規模ビジネスオーナー向けに、基本的な会社方針を新しいチームメンバーに紹介する50秒の歓迎オンボーディングビデオを制作してみませんか？このビデオは、オンボーディングビデオメーカーを使用して、書かれたスクリプトからテキストをビデオに簡単に変換することで作成され、モバイル視聴に最適化されたアスペクト比のリサイズが可能です。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく親しみやすく、優しいアコースティックなバックグラウンドにフレンドリーなAIボイスを使用して、新しいチームメンバーが快適に感じられるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンボーディング体験をビデオで向上させることができますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、スクリプトをダイナミックなオンボーディングビデオに変換します。多様なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、魅力的なバーチャルオリエンテーションビデオを簡単に作成し、新入社員にとって魅力的なオンボーディング体験を保証します。
HeyGenはパーソナライズされたトレーニングビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、幅広いAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスを使用して、パーソナライズされたトレーニングビデオを作成する力を提供します。ブランドコントロールを使用してシーンをカスタマイズし、ダイナミックでモダンなグラフィックを組み込み、メディアライブラリを活用して、洗練されたビデオ編集を通じてユニークで影響力のあるビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenはテキストを高品質なオリエンテーションビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なテキストからビデオへのジェネレーターとして機能し、スクリプトを入力するだけでプロフェッショナルなバーチャルオリエンテーションビデオを作成できます。この効率的なプロセスは、自動化されたボイスオーバー生成と字幕と組み合わせて、魅力的なコンテンツの作成を非常に効率的にします。
AIを活用したトレーニングビデオの開発にHeyGenを選ぶ理由は？
HeyGenは、スクリプトから最終エクスポートまでのビデオ編集プロセスを簡素化するAIビデオジェネレーターとして際立っています。カスタマイズ可能なビデオテンプレート、強力なテキストからビデオへの機能、包括的なブランドコントロールを提供し、プロフェッショナルで一貫性のあるトレーニングビデオを迅速に制作できます。