テクノロジーに精通したマーケティングマネージャーを対象に、AIを活用したビデオ作成のスピードと効率性を示す1分間の情報ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ダイナミックなテキストアニメーションと自信に満ちた明るい声のナレーションを特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を強調し、シンプルなスクリプトが数分で洗練されたビデオに変わる様子を紹介してください。

