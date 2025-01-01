バーチャルクラスルームビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを迅速に作成
学生を引き付け、教師のためのビデオ作成を効率化。AIアバターを使用して動的なビデオ講義を簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいユーザーがビデオ作成を始めるために、HeyGen AIビデオプラットフォームの簡潔なウォークスルーを提供する90秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルには、ユーザーインターフェースを明確に示す動的な画面録画を取り入れ、スクリプトから直接ビデオを生成するテキストからビデオへの機能の効率性を強調する、明るくガイドするナレーションを伴います。
HeyGenが企業トレーナーやeラーニング開発者を対象に、アクセス可能なビデオ講義を通じて個別学習をサポートする方法を示す2分間のトレーニングモジュールを開発します。このビデオは、ビジネス志向のビジュアルスタイルと簡潔なグラフィックス、プロフェッショナルでアクセスしやすい声を必要とし、多様な学習者の理解とアクセスを向上させる自動字幕/キャプションの重要な役割に焦点を当てます。
忙しいコンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナーのための究極のバーチャルクラスルームビデオジェネレーターとしてHeyGenを紹介する45秒のプロモーションクリップをデザインします。ビジュアルアプローチはテンポが速く、現代的で魅力的であり、フレンドリーでエネルギッシュな声で、さまざまな教育シナリオに対応するために事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは教育者のためにAIビデオ作成の技術的側面をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームを提供し、教育者がプロフェッショナルなビデオ講義や教育コンテンツを、広範なビデオ編集ツールを使用せずに生成できるようにします。また、Google Classroomを含むさまざまなプラットフォームでのシームレスな共有をサポートしています。
HeyGenのAIアバターはバーチャルクラスルームでの個別学習体験を向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターとリアルなナレーションを組み合わせて、魅力的で個別化された学習コンテンツを作成します。これにより、教育者はバーチャルクラスルーム環境で効果的なビデオ講義やカスタマイズされた指導を提供することができます。
HeyGenはどのような機能を提供して、アクセス可能で効率的な教育ビデオを作成しますか？
HeyGenはすべての学生にアクセス可能な字幕生成機能を提供します。教育者はさまざまなビデオテンプレートを利用し、AI教育ビデオジェネレーターを活用して高品質な指導コンテンツを迅速に制作することができます。
HeyGenは動的な教育コンテンツのための画面録画をサポートしていますか？
はい、HeyGenは画面録画機能を統合しており、教師がデモンストレーションを簡単にキャプチャしてビデオ講義に直接埋め込むことができます。この機能は特に反転授業モデルでの学生向けの動的コンテンツ作成に最適です。