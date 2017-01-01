技術愛好者やアーリーアダプターをターゲットにした画期的な製品発表のための45秒のバーチャルアナウンスメントビデオを作成してください。洗練された未来的なビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、楽観的な電子サウンドトラックを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的なトーンで主要な機能を紹介し、新しいオファリングの革新性を示す、リーディングバーチャルアナウンスメントビデオジェネレーターとしての地位を確立します。

