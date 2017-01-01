バーチャルアナウンスメントビデオジェネレーターで迅速かつ簡単に作成
高度なAIアバターとすぐに使えるテンプレートを使用して、プロフェッショナルなビデオアナウンスメントを瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
従業員を次回の全社バーチャルイベントに集めるための30秒の招待ビデオアナウンスメントをデザインしてください。ビジュアルスタイルは温かく協力的で、陽気なイラストと心地よい背景音楽を特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての視聴者に重要な詳細を明確に伝え、効果的なアナウンスメントビデオメーカーとしてのツールを作成します。
既存のユーザーと開発者に向けた重要なソフトウェアアップデートを説明する60秒の情報ビデオを生成してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学に焦点を当て、鮮明なスクリーン録画と権威あるがアクセスしやすいナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、アップデートノートを効率的に明確で簡潔なビデオに変換し、技術的なコミュニケーションのための強力なAIビデオジェネレーターとして機能します。
ソーシャルメディアのフォロワーに向けた25秒の活気あるホリデーグリーティングビデオを制作し、祝祭の喜びと特別なオファーを伝えます。活気に満ちたカラフルなビジュアルスタイルを採用し、遊び心のあるアニメーションと楽しい季節の背景音楽を使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを閲覧して、迅速に魅力的なデザインを見つけ、このアナウンスメントビデオを簡単に作成できるようにし、事前にデザインされたアナウンスメントビデオテンプレートを使用して迅速に展開します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオアナウンスメントを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターであり、簡単に魅力的なバーチャルアナウンスメントビデオを制作することができます。豊富なアナウンスメントビデオテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを活用して、メッセージを生き生きとさせ、コミュニケーションをより効果的で魅力的にします。
HeyGenはプロフェッショナルなアナウンスメントビデオを迅速に生成できますか？
もちろんです。HeyGenはビデオ制作プロセスを効率化し、高品質なアナウンスメントビデオを迅速に作成できます。スクリプトからのテキストビデオを使用し、多様なAIアバターから選択して、数分で洗練されたビデオを生成し、時間とリソースを大幅に節約します。
HeyGenのアナウンスメントビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、アナウンスメントビデオテンプレートを会社のアイデンティティに完全に合わせることができます。ロゴを追加したり、ブランドカラーを指定したり、関連するストックビデオを組み込んだり、編集ツールを使用してユニークでプロフェッショナルなビデオアナウンスメントを作成できます。
HeyGenはビデオアナウンスメントのための高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはビデオアナウンスメントを強化するための包括的なツールを提供しています。自動音声生成や自動生成された字幕を含めることができます。また、テキストや音楽を追加し、メディアライブラリから要素を統合することで、最終的なビデオを洗練され、より広い視聴者にアクセス可能にします。