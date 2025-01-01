月間バイラル動画メーカーで瞬時に魅力的な動画を作成
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、TikTokやYouTubeでのオーディエンスの成長を迅速に促進するバイラル動画を簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、複雑なトピックを簡単に説明する45秒のプロフェッショナルな教育用ショートビデオを開発します。このビデオは、明確で権威あるナレーションと魅力的なAIアバターを特徴とし、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して洗練されたプレゼンテーションを実現します。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーを対象にした、60秒のトレンディなソーシャルメディア説明ビデオを制作し、「オーディエンスの成長」のための実用的なヒントを提供します。視覚スタイルはモダンなタイポグラフィと視覚的に魅力的なストックメディアを取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用してナレーションを生成し、自動字幕/キャプションを完備します。
デジタルマーケターやエージェンシー向けに、月間バイラル動画メーカーとしての重要な機能を強調する、パンチの効いた20秒の製品ハイライトビデオを作成します。視覚と音声スタイルは、クイックカットとインパクトのあるサウンドバイトで注目を集め、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにバイラル動画を作成するのを助けてくれますか？
HeyGenはコンテンツクリエイターが魅力的でバイラルな動画を効率的に生成するのを支援します。高度なAI動画ジェネレーターを使用して、スクリプトをAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを用いた魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、TikTokやYouTubeのようなプラットフォームに最適な短い動画を作成できます。
HeyGenはコンテンツクリエイター向けにどのようなAI動画編集機能を提供していますか？
HeyGenはコンテンツクリエイター向けに設計された強力なAI動画編集機能を提供しています。自動AIキャプションやスマートクロップ機能を含み、マルチランゲージ対応を活用して、より広いオーディエンスにリーチすることができます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの動画制作プロセスを効率化できますか？
はい、HeyGenは効率的な動画メーカーで、制作プロセス全体を効率化します。ワンクリックでの公開機能を使用して、TikTokやYouTubeなどのプラットフォームでコンテンツを簡単に共有し、オーディエンスの成長を加速させることができます。
HeyGenは独自の動画コンテンツのためのカスタムブランディングとAIアバターをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムブランディングを組み込み、リアルなAIアバターを利用して、独自で記憶に残る動画コンテンツを作成することができます。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールにより、動画が際立ち、HeyGenは効果的な月間バイラル動画メーカーとなります。