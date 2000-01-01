ビデオピッチメーカーでピッチを向上させる
テキストをビデオに変換するAIで、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な投資家や企業クライアントを対象にした90秒の製品デモビデオを開発し、ソフトウェアアップデートの主要機能を魅力的で現代的なビジュアルとオーディオスタイルで紹介し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して説得力のあるビジュアルを提供します。
シード資金を確保することを目的とした説得力のある2分間の投資家向けピッチビデオを制作し、洗練された高解像度の美学と自信に満ちた明瞭なナレーションを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションメーカーを構築する方法を強調します。
マーケティングアナリストに複雑なデータビジュアライゼーションを説明する1分間の洞察に満ちたビデオを設計し、クリーンで教育的なビジュアルスタイルと正確なオーディオを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最適な視聴をどのように保証するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIピッチビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトを魅力的なAIピッチビデオに変換します。私たちのプラットフォームは、AIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオコンテンツの生成から、高品質の字幕を自動的に生成するまで、プロセス全体を簡素化し、洗練されたビデオプレゼンテーションメーカーとして効果的にメッセージを伝えます。
HeyGenはビデオプレゼンテーション内でのブランディングにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ビデオプレゼンテーションが会社のアイデンティティに完全に一致するようにするための強力な技術的ブランディングコントロールを提供します。会社のロゴや特定のブランドカラーを簡単に統合し、さまざまなテンプレートを活用して、視聴者に響く本格的なビデオピッチを作成できます。
HeyGenを使用してプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを簡単に編集および作成できますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを備えており、誰でも簡単に使用できるオンラインビデオエディターです。広範な編集知識がなくても、プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを迅速に組み立てることができ、魅力的なコンテンツの効率的な作成を可能にします。
HeyGenはオンラインピッチビデオの開発におけるリモートコラボレーションをサポートしていますか？
HeyGenはシームレスなリモートコラボレーションを促進し、チームがどこからでもオンラインピッチビデオに取り組むことを可能にします。私たちのプラットフォームは非同期共有をサポートしており、全員が効率的にコンテンツに貢献し、レビューできるようにし、分散チームにとって理想的なオンラインピッチメーカーです。