HeyGenはシームレスなリモートコラボレーションを促進し、チームがどこからでもオンラインピッチビデオに取り組むことを可能にします。私たちのプラットフォームは非同期共有をサポートしており、全員が効率的にコンテンツに貢献し、レビューできるようにし、分散チームにとって理想的なオンラインピッチメーカーです。