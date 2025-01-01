究極のビデオパーソナライゼーションツールで成長を解き放つ
自動化されたビデオワークフローでマーケティングメールと営業活動を効率化し、テキストから直接パーソナライズドビデオを作成します。
営業ディレクターとマーケティングオペレーション向けに、AIを活用したパーソナライズドビデオの力を強調し、販売ワークフローを強化するための90秒のプロモーションビデオを検討してください。ビジュアルスタイルは動的で魅力的であり、多様なAIアバターがパーソナライズされたデータと対話する様子を描き、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成されたエネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションとアップビートな音楽が補完します。
カスタマーサクセスマネージャーとサポートチームリーダーを対象とした2分間の情報ビデオは、オンボーディングのためのパーソナライズドビデオソフトウェアの包括的なユーティリティを示すことができます。フレンドリーで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、明確なステップバイステップのビジュアルと役立つ注釈を組み合わせ、落ち着いた安心感のあるナレーションを組み合わせたこのビデオは、HeyGenの字幕/キャプションと多様なテンプレート＆シーンを効果的に使用して、自動化されたビデオワークフローのためのアクセシビリティと一貫したブランディングを確保します。
ソリューションアーキテクトとテクニカルプロダクトマネージャー向けの45秒の技術概要を視覚化し、ビデオ販売プラットフォームの高度な機能を強調します。このビデオは未来的でハイテクなビジュアルスタイルを必要とし、洗練されたUI要素で複雑なデータ統合レイヤーを明確に示し、自信に満ちた知識豊富なナレーションと洗練された電子サウンドトラックで強化されます。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して、さまざまな技術文書に対応し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して特定の技術グラフィックスを組み込みます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効率的なビデオパーソナライゼーションを実現しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、パーソナライズドビデオコンテンツの作成を効率化し、自動化されたビデオワークフローを通じてカスタマイズされたビデオをスケールで生成します。これにより、HeyGenはさまざまなアウトリーチニーズに対応する効果的なパーソナライズドビデオソフトウェアとなります。
HeyGenは販売とマーケティングを強化するためにどのような専門的な統合を提供しますか？
HeyGenはさまざまなCRMおよびマーケティングオートメーションプラットフォームとシームレスに統合し、販売ワークフローのための強力なデータ統合レイヤーを提供します。これにより、自動化されたビデオワークフローが可能になり、既存のGTMテックスタックから直接パーソナライズドビデオメッセージを送信できます。
HeyGenはパーソナライズドビデオキャンペーンのための広範なブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenはロゴやカラーのカスタマイズを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、パーソナライズドビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。既存のテンプレートを利用するか、テンプレート作成ツールを活用してカスタムランディングページ用の魅力的なカスタマイズドビデオをデザインできます。
HeyGenはビデオ作成においてアバター生成以外にもAIを活用していますか？
リアルなAIアバターの生成を超えて、HeyGenの強力なAIはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換、ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションを駆動します。このAI駆動のパーソナライズドビデオ機能のスイートは、効率的でスケーラブルなコンテンツ制作を保証します。