ビデオモンタージュメーカー：簡単に素晴らしいストーリーを作成

直感的なテンプレートとシーンで魅力的なモンタージュビデオを簡単に作成し、どんな場面でもストーリーテリングをシンプルで効果的にします。

友人の冒険的な旅行の思い出を祝う45秒のビデオモンタージュプロジェクトを作成し、彼らのソーシャルメディアフォロワーをターゲットにします。このビデオは、ノスタルジックで温かみのあるビジュアルスタイルを持ち、テンポの速いカットと心地よいバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ムードを素早く設定し、多様なクリップ間のスムーズなトランジションを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいエコフレンドリーな製品ラインを発売する小規模なeコマースビジネス向けに、環境に配慮した消費者を対象とした30秒のAIモンタージュビデオクリップを開発します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、鮮やかな製品ショットとHeyGenのボイスオーバー生成機能によるプロフェッショナルで情報豊富なAIボイスオーバーが特徴です。アップビートで控えめなバックグラウンドミュージックを伴います。
サンプルプロンプト2
新しいユーザーが明確な指示を求める複雑なソフトウェア機能を説明する60秒のオンラインビデオモンタージュチュートリアルを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでわかりやすく、インストゥルメンタルで落ち着いたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して重要なステップを強調し理解を強化し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用してさまざまなイラスト資産を効果的に組み込みます。
サンプルプロンプト3
Instagram Reelsで都市の写真家やアート愛好家を対象に、夜の都市のエネルギーを紹介する20秒のダイナミックなモンタージュビデオを作成します。ビデオはシネマティックで高コントラストのビジュアルスタイルを持ち、ドラマチックで脈打つエレクトロニックミュージックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、最終作品をさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、視覚的なインパクトを最大化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビデオモンタージュメーカーの使い方

魅力的なビデオモンタージュを簡単に作成。お気に入りのクリップや写真を音楽やエフェクトと組み合わせて、美しいストーリーを伝えましょう。

1
Step 1
メディアをアップロード
直感的なドラッグ＆ドロップエディターにビデオ、画像、オーディオクリップをアップロードして始めましょう。
2
Step 2
ストーリーを配置して編集
直感的なタイムラインを使用してメディアを順序付け、不要なセクションをトリミングし、スムーズなナラティブを作成するためにその長さを調整します。
3
Step 3
クリエイティブ要素を追加
音楽、トランジション、エフェクト、テキストオーバーレイを追加して、スタイルに合わせてモンタージュを個別化し、メッセージを強化します。
4
Step 4
モンタージュをエクスポート
ビデオを完成させ、高品質のビデオフォーマットでエクスポートし、ソーシャルメディアや友人、家族と共有する準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIモンタージュで成功事例を紹介

顧客の成功事例を魅力的なAI搭載モンタージュビデオにまとめ、信頼を築き、価値を示します。

よくある質問

HeyGenのAI搭載ツールはどのようにしてビデオモンタージュの作成を向上させますか？

HeyGenのAI搭載ツールは、魅力的なビデオモンタージュの作成プロセスを効率化します。多様なテンプレートを活用し、スムーズなトランジションとエフェクトを組み込み、AIボイスオーバーを追加して、説得力のあるナラティブフローでストーリーを伝えることができます。

HeyGenはモンタージュビデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブオプションを提供していますか？

HeyGenは、モンタージュビデオを個別化するための豊富なクリエイティブオプションを提供しています。豊富なメディアライブラリを活用し、カスタマイズ可能なテキストやグラフィックを追加し、さまざまなフィルターやサウンドエフェクトを適用して、望む美学を実現し、ビデオを本当にユニークなものにします。

HeyGenは初心者に適したオンラインビデオモンタージュメーカーですか？

はい、HeyGenはすべてのスキルレベルのユーザー向けに設計された直感的なオンラインビデオモンタージュメーカーです。ドラッグ＆ドロップエディターにより、簡単なビデオ編集が可能で、デザインスキルがなくてもプロフェッショナルなモンタージュビデオを作成できます。

HeyGenからソーシャルメディア共有用に高品質のモンタージュビデオをエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenは高品質のビデオエクスポートを可能にし、モンタージュビデオがすべてのプラットフォームでプロフェッショナルな外観を維持することを保証します。人気のあるソーシャルメディアビデオフォーマットに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、作品のシームレスな共有を促進します。