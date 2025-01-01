無料ビデオ招待状メーカー：完璧な招待状をデザイン

結婚式、誕生日、または特別な瞬間のために、豊富なテンプレートとシーンのコレクションを使ってユニークなビデオ招待状をデザインしましょう。

婚約中のカップルのために、彼らの結婚式招待状のロマンスとエレガンスを捉えた心温まる30秒のパーソナライズされたビデオ招待状を作成します。ビジュアルスタイルは柔らかく暖かく、優しいロマンティックな音楽を伴い、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して深く個人的なタッチを加えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
子供の誕生日パーティーを企画する親にぴったりの、活気に満ちた15秒の招待ビデオをデザインします。鮮やかな色彩、遊び心のあるアニメーション、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、誕生日招待状の祝祭ムードを素早く設定します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーがクライアントを製品発表会に招待するための、プロフェッショナルな45秒のビデオ招待状を開発します。モダンで洗練されたビジュアルスタイルを維持し、控えめな企業向けのインストゥルメンタル音楽を使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを統合し、魅力的なオンライン招待状メーカーにします。
サンプルプロンプト3
技術に精通した個人やクリエイティブな人々のための未来的な20秒のAIビデオ招待メーカーを想像します。ダイナミックなトランジションと電子音楽を駆使して、ユニークなアート展を発表します。この革新的なビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に活用し、イベントの詳細を最先端のフレアとAIパワードツールで表現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビデオ招待状メーカーの仕組み

直感的なオンラインメーカーで魅力的でパーソナライズされたビデオ招待状を簡単に作成し、あなたの祝祭を生き生きとさせます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
さまざまな機会に合わせてデザインされたカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択します。私たちの「テンプレートとシーン」は、パーソナライズされたビデオ招待状のための迅速で簡単な出発点を提供します。
2
Step 2
詳細を追加
イベントの詳細、日付、メッセージを追加して招待状をパーソナライズします。直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」を使用して、テキストを簡単に編集し、独自のコンテンツを組み込みます。
3
Step 3
ビデオを強化
魅力的なビジュアルとサウンドで招待状を高めます。包括的なライブラリから「ストックメディア」を統合するか、自分のものをアップロードして、イベントのムードを完璧に設定します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオ招待状が完成したら、希望のフォーマットで「エクスポート」し、「ソーシャルメディアで共有」または直接リンクで簡単に共有し、ゲストに記憶に残る招待状を届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エキサイティングなパーソナライズされた招待状を制作

.

ゲストに深く響くパーソナライズされたビデオ招待状を作成し、熱意を刺激し、出席を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてあらゆるイベントのための究極のビデオ招待状メーカーとして役立つのですか？

HeyGenは強力なオンライン招待状メーカーを提供し、結婚式招待状や誕生日招待状などのために素晴らしい招待ビデオを作成できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIパワードツールを活用して、すべての詳細をパーソナライズし、あなたの招待状が際立つようにします。

HeyGenでパーソナライズされたビデオ招待状のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenはあなたの招待ビデオに対して広範なパーソナライズを可能にします。テキストを編集し、自分のストックメディアを組み込み、メディアライブラリを利用し、プロフェッショナルなボイスオーバーを追加することで、イベントのテーマに完全にマッチした本当にパーソナライズされたビデオ招待状を作成できます。

HeyGenは招待ビデオの作成を簡素化するためにAIパワードツールを利用していますか？

はい、HeyGenは簡単に作成できるように設計された高度なAIビデオ招待メーカーです。AIアバターやテキストからビデオへの機能を備えた直感的なプラットフォームにより、広範な編集経験がなくても高品質の招待ビデオを迅速に制作できます。

招待ビデオが完成したら、HeyGenを使ってどのようにソーシャルメディアで共有できますか？

HeyGenは完成した招待ビデオを簡単に共有できるようにします。パーソナライズされたビデオ招待状を最終化した後、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、主要なソーシャルメディアプラットフォーム全体で直接共有できます。