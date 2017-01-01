テンプレートを使った動画ジェネレーター: 驚くべき動画を素早く作成
多様なテンプレートとシーンを活用して、高品質なマーケティング動画を簡単に制作。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象にした45秒の指導動画を作成し、AIアバターテクノロジーの革新的な使用法を強調します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、やや未来的な雰囲気を持ち、落ち着いた明瞭なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックが伴います。この動画は、HeyGenの「AIアバター」を使用してブランドを個別化し、「ボイスオーバー生成」を通じて魅力的なストーリーを作成し、複雑なトピックをアクセスしやすく視覚的に魅力的にする方法を示します。
SaaS企業やプロダクトマネージャー向けに、アイデアを高品質な動画コンテンツにシームレスに変換する方法を示す60秒の製品説明動画を制作します。美的感覚は洗練されて情報豊かで、魅力的なモーショングラフィックスと明確で権威あるナレーションが組み合わされ、控えめな効果音で強調されます。この動画は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能が、書かれたコピーを迅速に洗練されたプレゼンテーションに変換し、広範なリーチのための自動「字幕/キャプション」を備えていることを強調します。
デジタルマーケティングエージェンシーや起業家向けに、さまざまなキャンペーンのための迅速なコンテンツ作成に焦点を当てたダイナミックな30秒のマーケティング動画を開発します。この作品は、速いペースで注目を集めるビジュアルスタイルと自信に満ちたナレーション、トレンドのバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して多様なビジュアルアセットを効率的に活用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の容易さを強調し、さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させ、迅速なターンアラウンドと広範な適応性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブな動画生成を簡素化しますか？
HeyGenのAI動画ジェネレーターは、豊富な動画テンプレートと強力なカスタマイズ機能を提供し、ユーザーが多様なクリエイティブな用途に合わせた高品質な動画コンテンツを簡単に制作できるようにします。
HeyGenで自分の動画用にユニークなAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバター生成機能を備えており、あなたのスクリプトをリアルなデジタルプレゼンターで生き生きと表現し、ボイスオーバーに正確にリップシンクさせることができます。
HeyGenはテキストから動画へのクリエイティブな可能性をどのように提供しますか？
HeyGenは最先端のテキストから動画へのAIを活用し、あなたの書かれたスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、ダイナミックなグラフィックスと本格的なボイスオーバーを備えたさまざまなクリエイティブプロジェクト、例えば製品説明動画などに対応します。
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティング動画を効率的に制作するのを助けますか？
HeyGenの直感的な動画エディターは、ドラッグ＆ドロップインターフェースと事前にデザインされた動画テンプレートを備えており、プロフェッショナルなマーケティング動画やダイナミックなソーシャルメディア動画の制作を簡素化します。