開発者やIT専門家向けに、ストックアセットを使用したビデオジェネレーターを用いて新しいAPIのシームレスな統合をデモする1分間の技術チュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでスキーマティック、プロフェッショナルであり、画面録画要素と洗練されたトランジションを組み込んでください。音声は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑なステップを効率的に説明する明確で権威ある技術的なナレーションを特徴とします。

ビデオを生成