ストックアセットを使用したビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
広大なメディアライブラリとAIビデオジェネレーターを活用して、マーケティングやソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツを迅速に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象に、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して製品を効果的にプロモートする方法を示す45秒のマーケティングビデオを作成してください。ビデオはダイナミックで魅力的、ポジティブなビジュアルスタイルを持ち、現代的なストックアセットと組み合わされた説得力のある製品Bロール映像を紹介します。アップビートでフレンドリー、説得力のあるナレーションが、視聴者をクリエイティブプロセスに導きます。
新入社員や営業チーム向けに、HeyGenのAIビデオジェネレーターを活用して魅力的な製品デモを作成することに焦点を当てた90秒の社内トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルの美学はプロフェッショナルで教育的、魅力的であり、インタラクティブな画面上のテキストと例を組み込んでください。このビデオは、HeyGenのAIアバターと正確なナレーション生成を大々的にフィーチャーし、一貫性のあるパーソナライズされた学習体験を提供します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して魅力的なソーシャルメディアビデオを効率的に作成する方法を強調した30秒のクイックチップビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、鮮やかでモバイル視聴に最適化されており、迅速なコンテンツ組み立てを示します。エネルギッシュな音楽とHeyGenの字幕/キャプションの追加により、さまざまなプラットフォームでの広範なアクセスと影響を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオのアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを確保しますか？
HeyGenは、正確な字幕とキャプションを自動生成することで、メッセージをより広い視聴者に届けることができます。この機能により、ビデオがアクセシビリティ基準を満たし、視聴者のエンゲージメントを高めることができます。
HeyGenはカスタムブランディングとストックアセットを生成されたビデオに統合できますか？
はい、HeyGenは包括的なメディアライブラリサポートを提供し、高品質なストックアセットと特定のブランディング要素をシームレスに統合できます。これにより、AIビデオジェネレーターの出力が一貫したブランドアイデンティティとプロフェッショナルな美学を維持します。
HeyGenのビデオ作成にはどのような技術的カスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ロゴや色の高度なブランディングコントロール、さまざまなプラットフォームに対応した柔軟なアスペクト比のリサイズなど、強力なカスタマイズ機能を提供します。これらの技術的な機能により、ビデオ作成が特定の制作ニーズに完全に一致します。
HeyGenは自動化されたビデオワークフローのためのAPI統合をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはAPIアクセスを提供しており、開発者がその強力なAIビデオ生成機能を既存のシステムや自動化されたワークフローに直接統合することができます。これにより、スケールされたビデオコンテンツ制作のための技術的なソリューションを提供します。