アバター付きビデオジェネレーター: 驚くべきAIビデオを作成
リアルなAIアバターを使ってプロフェッショナルなビデオを簡単に制作し、スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なトピックを簡単に理解できるコンテンツに変えたい教育者向けに、eラーニングコンテンツクリエイターを対象とした45秒の説明ビデオを作成します。このビデオは、テキストからビデオへのAIジェネレーター機能を使用して生成された明確なナレーションを備えた、魅力的で教育的なビジュアルスタイルを特徴とし、スクリプトをインタラクティブなレッスンに変えます。
インフルエンサーや個人ブランド向けにデザインされた20秒の活気あるソーシャルメディアクリップで、AI画像からビデオジェネレーター技術がどのようにして写真を話すようにできるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでパーソナライズされ、トレンディな音楽とテキストから直接生成された本物のようなボイスオーバーを使用します。
HR部門や企業コミュニケーター向けにカスタマイズされた60秒のプロフェッショナルなビデオで、内部コミュニケーションやオンボーディングプロセスを効率化します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン機能を活用して、企業のビジュアルスタイルと落ち着いた背景音楽を備えた情報ビデオを迅速に組み立て、AIアバターが一貫したメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーのAIビデオ作成を簡単にしますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、ユーザーがスタジオ品質のビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力し、さまざまなAIアバターとテンプレートから選択するだけで、HeyGenのテキストからビデオへのAIジェネレーターがコンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenのAIアバタージェネレーターは広範なカスタマイズを可能にします。独自のアバターをデザインし、衣装や背景をカスタマイズすることで、AIアバターがリアルでブランドの美学に完全に一致するようにできます。
HeyGenはビジュアルにどのような独自のクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenは、静止画像をアニメーション化する「写真からビデオ」機能など、独自のクリエイティブオプションを提供し、魅力的なトーキングフォトに変換します。このAI画像からビデオジェネレーターは、ダイナミックな説明ビデオやマーケティング資料に最適な魅力的なビジュアルコンテンツを制作することができます。
HeyGenはグローバルなビデオ視聴者向けに複数の言語をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは140以上の言語をサポートする強力なAIビデオプラットフォームで、ローカリゼーションを簡単にします。高度なボイスオーバー生成機能を備えており、グローバルな視聴者向けに魅力的なコンテンツを作成し、リーチを簡単に拡大できます。