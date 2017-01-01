小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、新しいマーケティングサービスがどのように彼らのアウトリーチを簡素化できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく、モダンでエネルギッシュにし、ダイナミックなトランジションを取り入れ、アップビートなバックグラウンドトラックとHeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を通じて生成された明瞭で親しみやすいAIボイスを組み合わせ、AIボイスを使用したこのビデオジェネレーターでプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できることを強調します。

