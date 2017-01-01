AIボイスを使用したビデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学生や新入社員向けに、複雑なソフトウェア機能を理解しやすいステップに分解した45秒のアニメーション説明ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックのようにし、魅力的なイラストグラフィックとHeyGenのライブラリからの落ち着いた権威あるAIアバターを特徴とし、正確なボイスオーバー生成で学習を容易にし、HeyGenをリーディングAIビデオジェネレーターとして位置付けます。
テクノロジーに精通した若者を対象にした15秒のソーシャルメディアティーザーを制作し、今後の製品発表への期待を高めます。テンポの速いカット、トレンディなモーショングラフィックス、鮮やかな色彩をビジュアルスタイルに取り入れ、パンチの効いたエネルギッシュな音楽とHeyGenの利用可能なテンプレートとシーンを使用したダイナミックなAIアバターによるインパクトのあるラインで、テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターでの迅速な作成を示します。
会社の従業員向けに、60秒の内部コミュニケーションビデオを開発し、新しい手続きの更新を説明します。プロフェッショナルでクリーン、かつコーポレートなビジュアルスタイルを維持し、関連する画面録画や簡潔なストック映像を使用して重要なポイントを説明し、明瞭で中立的なトーンのAIボイスを組み合わせて情報の明確さを確保し、HeyGenの字幕/キャプションを利用してすべての視聴者のアクセシビリティを向上させ、企業トレーニングのためのAIビデオジェネレーターの力を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーが素晴らしいAIビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは強力な「AIビデオジェネレーター」として機能し、あなたのクリエイティブなアイデアを「素晴らしいビデオ」に簡単に変換します。「AI駆動の機能」を活用してプロフェッショナルで魅力的なビデオコンテンツを制作し、「ビデオ制作」プロセス全体を簡素化します。
どのようなAIアバターがHeyGenビデオを強化できますか？
HeyGenは多様な高品質の「AIアバター」を提供し、スクリプトを生き生きとさせ、「AIビデオ」をより魅力的にします。さまざまなスタイルから選択でき、ブランドの「ビジュアルストーリーテリングメディア」に完全に一致するように高度な「カスタマイズ」オプションを利用することもできます。
HeyGenはどの程度効果的にテキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換しますか？
HeyGenはリーディング「テキスト・トゥ・ビデオジェネレーター」として優れており、「テキストプロンプト」を魅力的なビジュアルにシームレスに変換します。高度な「AIボイス」と印象的な「リップシンク精度」を利用して、メッセージを明確かつプロフェッショナルに届け、複雑な「ビデオ編集」を簡単にします。
HeyGenはビデオナレーションのためのリアルなAIボイスを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは「リアルなAIボイス」の幅広い選択肢を提供し、ビデオに「人間のようなボイスオーバー」を提供します。「40以上の言語」をサポートするこれらの自然で高品質なボイスは、コンテンツをアクセスしやすく魅力的にし、グローバルなコミュニケーションと「ローカライゼーション」努力を強化します。