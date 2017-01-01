ビデオジェネレーター ツール: AI動画を簡単に作成

スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、アイデアを高品質な動画に変換します。

技術愛好家を対象にした45秒のダイナミックな説明動画を作成し、複雑なAIコンセプトをクリーンでモダンなビジュアルスタイルとプロフェッショナルで魅力的なナレーションで解説します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、高度な原則を明確かつ簡潔に示し、抽象的な内容を鮮やかなアニメーションビジュアルでわかりやすくします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の魅力的なプロモーション動画を開発し、新製品を明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートで注目を集めるオーディオトラックで紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、強力なナレーション生成を利用して、効率とプロフェッショナルな結果を求める潜在顧客に響く高品質な動画を迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
潜在顧客に最適な心温まる60秒のマーケティング動画を制作し、共感的で温かみのあるビジュアル美学と誠実で親しみやすいナレーションで語られる感動的な成功ストーリーを紹介します。HeyGenの自動字幕/キャプションを使用して最大のリーチと明確さを確保し、信頼とつながりを築く本物で魅力的な証言を作成します。
サンプルプロンプト3
初心者向けの簡単な15秒の指導動画を設計し、明確でステップバイステップのビジュアルスタイルと簡潔で情報豊富なオーディオナレーションで簡単なタスクを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用してコンテンツを迅速に生成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビデオジェネレーター ツールの仕組み

コンセプトを魅力的なビジュアルに簡単に変換します。複雑な編集なしで、プロフェッショナルなAI生成動画を迅速かつ簡単に作成し、アイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変えます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
エディターにスクリプトを貼り付けて、テキストを魅力的な動画に瞬時に変換します。このテキスト動画機能は、AI生成動画の作成に最適です。
2
Step 2
AIアバターを選択する
リアルな表情でスクリプトを話すことができる多様なAIアバターから選択し、メッセージを生き生きと伝えます。
3
Step 3
ナレーションを生成する
スクリプトのトーンとタイミングに完璧にマッチするリアルなナレーションを生成し、動画にプロフェッショナルなタッチを加えます。
4
Step 4
ブランディングコントロールを適用する
ロゴやカラースキームを含むカスタムブランディングコントロールを適用して、動画がブランドアイデンティティに合致するようにします。これはマーケティング動画に不可欠です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を紹介

.

証言をダイナミックなAI動画に変換し、ポジティブな顧客体験を強調し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI動画作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはユーザーが驚くべきAI生成動画を簡単に制作できるようにし、テキストをダイナミックな動画コンテンツに変換します。高度なAIアバター生成とリアルなAIボイスがスクリプトを生き生きとさせ、プロフェッショナルな動画制作を誰でも利用可能にします。

HeyGenのAI動画ジェネレーターでどのような種類の動画を作成できますか？

HeyGenのAI動画ジェネレーターは多様なクリエイティブニーズに対応し、高品質なプロモーション動画、魅力的な説明動画、影響力のあるマーケティング動画を制作できます。事前に用意されたテンプレートとAI駆動のツールを活用して、アイデアを効率的に視覚化します。

HeyGenはテキストをリアルな声で動画に変換できますか？

もちろんです！HeyGenはテキストを動画に変換するツールとして優れており、コンテンツをナレーションするためのリアルなAIボイスを幅広く提供しています。AIアバターをカスタマイズし、オーディオをシームレスに同期させて、魅力的なストーリーテリングを実現できます。

HeyGenはAI動画におけるブランディングとリッチメディアをサポートしていますか？

はい、HeyGenはロゴやカラーをAI生成動画に統合するための強力なブランディングコントロールを提供します。また、リッチメディアライブラリを使用して、静止画像をソーシャルメディアなどのプラットフォーム向けの魅力的な動画セグメントに変換できます。