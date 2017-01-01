ビデオジェネレーター ツール: AI動画を簡単に作成
スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、アイデアを高品質な動画に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の魅力的なプロモーション動画を開発し、新製品を明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートで注目を集めるオーディオトラックで紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、強力なナレーション生成を利用して、効率とプロフェッショナルな結果を求める潜在顧客に響く高品質な動画を迅速に制作します。
潜在顧客に最適な心温まる60秒のマーケティング動画を制作し、共感的で温かみのあるビジュアル美学と誠実で親しみやすいナレーションで語られる感動的な成功ストーリーを紹介します。HeyGenの自動字幕/キャプションを使用して最大のリーチと明確さを確保し、信頼とつながりを築く本物で魅力的な証言を作成します。
初心者向けの簡単な15秒の指導動画を設計し、明確でステップバイステップのビジュアルスタイルと簡潔で情報豊富なオーディオナレーションで簡単なタスクを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用してコンテンツを迅速に生成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI動画作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはユーザーが驚くべきAI生成動画を簡単に制作できるようにし、テキストをダイナミックな動画コンテンツに変換します。高度なAIアバター生成とリアルなAIボイスがスクリプトを生き生きとさせ、プロフェッショナルな動画制作を誰でも利用可能にします。
HeyGenのAI動画ジェネレーターでどのような種類の動画を作成できますか？
HeyGenのAI動画ジェネレーターは多様なクリエイティブニーズに対応し、高品質なプロモーション動画、魅力的な説明動画、影響力のあるマーケティング動画を制作できます。事前に用意されたテンプレートとAI駆動のツールを活用して、アイデアを効率的に視覚化します。
HeyGenはテキストをリアルな声で動画に変換できますか？
もちろんです！HeyGenはテキストを動画に変換するツールとして優れており、コンテンツをナレーションするためのリアルなAIボイスを幅広く提供しています。AIアバターをカスタマイズし、オーディオをシームレスに同期させて、魅力的なストーリーテリングを実現できます。
HeyGenはAI動画におけるブランディングとリッチメディアをサポートしていますか？
はい、HeyGenはロゴやカラーをAI生成動画に統合するための強力なブランディングコントロールを提供します。また、リッチメディアライブラリを使用して、静止画像をソーシャルメディアなどのプラットフォーム向けの魅力的な動画セグメントに変換できます。