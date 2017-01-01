簡単にAIビデオを作成できるビデオジェネレータープラットフォーム
リアルなAIアバターで数分で魅力的なビデオコンテンツを制作し、視聴者を惹きつけましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術サポートチームを対象に、ビデオジェネレータープラットフォーム内の一般的な問題をトラブルシューティングする方法を紹介する1.5分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルと音声のスタイルは直接的で情報に富んだものにし、クリーンなグラフィックスと安定したペースを採用してください。AIアバターを使用してトラブルシューティングのステップを提示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを強化してください。
ITマネージャー向けに、異なる生成AIビデオソリューションを評価するための2分間の比較ビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで分析的なビジュアルスタイルを採用し、スプリットスクリーンとデータビジュアライゼーションを使用して主要な違いを強調し、権威あるナレーションを付けてください。HeyGenの字幕/キャプションを活用して技術仕様の明確さを確保し、さまざまなテンプレートとシーンを利用して比較を効果的に構成してください。
プロダクトマネージャー向けに、AIテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターの新しい多言語サポート機能を詳述する1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、アニメーションを使用してグローバルなリーチを示し、明確で熱意のあるナレーションを添えてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまな技術文書フォーマットにビデオを準備し、異なる言語の例のためにナレーション生成を活用してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレータープラットフォームで、スクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオに変換します。このAIテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターはコンテンツ制作を効率化し、魅力的なビジュアルストーリーを簡単に作成できるようにします。
HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとカスタマイズオプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズや幅広いテンプレートを含む包括的なビデオ編集機能を提供し、創造的なコントロールを大幅に向上させます。ブランドコントロールでビデオをカスタマイズし、豊富なメディアライブラリにアクセスできます。
HeyGenはビデオプロジェクトにどのようなAIアバターとナレーションを提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なナレーションの多様な選択肢を提供し、ビデオを強化します。これらの機能は多言語サポートと組み合わせて、グローバルな視聴者に対して本当にパーソナライズされた効果的なコミュニケーションを可能にします。
HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオや説明ビデオの制作に適していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルな使用を目的とした強力な生成AIビデオプラットフォームで、高品質なマーケティングビデオや魅力的な説明ビデオを迅速に制作できます。効率的に魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するための理想的なソリューションです。