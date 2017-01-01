チーム向けビデオジェネレーター: コラボレーションと成果を向上

直感的なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なマーケティングビデオをシームレスに制作します。

ソフトウェア開発者やITマネージャーを対象にした90秒のビデオを作成し、HeyGenが高度なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、インターフェースの画面録画や技術図を特徴とし、正確で明瞭なナレーションを添えます。スクリプトからビデオを生成するシームレスなプロセスを強調し、複雑な概念がどのように迅速にMP4ファイルに視覚化されるかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチーム向けに、HeyGenがどのように協力的なビデオ作成を簡素化するかを示す60秒のプロモーションクリップを開発します。ビジュアル的には、ダイナミックでモダンなスタイルで、ポジティブでアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、チームメンバーがブレインストーミングや編集を行う様子を素早くカットして見せます。高品質なマーケティングビデオを迅速に制作するためのテンプレートとシーンの利用による効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
トレーナーや人事担当者向けに、新しい会社方針やオンボーディングプロセスを説明する2分間の指導ビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで明確かつ情報豊かであり、明るいカラーパレットと励ましのトーンで話します。HeyGenのAIアバターが複雑な情報を魅力的に伝える方法を紹介し、内部コミュニケーションのための効果的なAIビデオエディターの優れた例となるビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、プラットフォーム全体でのビデオリーチを最大化する方法に焦点を当てた45秒の簡潔なビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に多様であり、トレンドのオーディオと素早いテキストオーバーレイを組み込みます。字幕やキャプションを任意のビデオコンテンツに簡単に追加する方法を示し、ソーシャルメディアビデオのアクセシビリティと広範なエンゲージメントを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チーム向けビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールと協力機能で、さまざまな目的のために高品質なビデオを簡単に作成し、コンテンツ制作を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
ビデオスクリプトを入力するか、プロジェクトを効率的に開始するためにプロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択します。これはHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用します。
2
Step 2
AIアバターとナレーションを追加
リアルなAIアバターを追加してメッセージを伝え、自然な音声のナレーションを選択して、コンテンツを魅力的でダイナミックにします。これはHeyGenのAIアバター機能を使用します。
3
Step 3
ブランディングと自動字幕を適用
チームのブランディング要素を適用してブランドの一貫性を保ち、すべてのビデオコンテンツに自動字幕生成を行い、アクセシビリティを確保します。これはHeyGenの字幕/キャプション機能を活用します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終化したら、さまざまなプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比でMP4ファイルとしてビデオを簡単にエクスポートし、チームがプロフェッショナルなコンテンツを簡単に共有できるようにします。これはHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チームトレーニングの強化

ダイナミックでインタラクティブなAI駆動のビデオコンテンツを提供することで、従業員のトレーニングのエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストを魅力的なビデオに変換しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、あなたの書いたスクリプトをシームレスに洗練されたビデオコンテンツに変換します。テキストを入力するだけで、リアルなAIアバターと生成されたナレーションを特徴とするダイナミックなビデオを作成します。

HeyGenは作成したビデオの出力フォーマットをどのようにサポートしていますか？

HeyGenは完成した作品を高品質なMP4ファイルとしてエクスポートすることができ、商業目的やさまざまな配信プラットフォームに適しています。ビデオトリマーやビデオのトリミング機能などの統合ツールを使用して、コンテンツをさらに洗練することができます。

HeyGenは自動的にビデオの品質とアクセシビリティを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenには、ビデオの正確な字幕を自動生成するAuto Captionのようなスマート機能が含まれており、アクセシビリティとエンゲージメントを大幅に向上させます。このAIビデオエディターは、ソーシャルメディアビデオやマーケティングキャンペーンに最適なコンテンツを洗練するための強力な機能を提供します。

HeyGenはブランドの一貫性を保つためのカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴの統合、色のカスタマイズ、さまざまなプロフェッショナルテンプレートからの選択が可能です。これにより、生成されたすべてのコンテンツがブランドアイデンティティに一致した一貫性のあるプロフェッショナルな外観を保ちます。