スタートアップ向けビデオジェネレーター：プロビデオを迅速に作成
リアルなAIアバターを備えたAIビデオジェネレーターで、魅力的なソーシャルメディアビデオとマーケティングコンテンツを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいビジネスのソーシャルメディアマネージャー向けに設計された30秒のソーシャルメディア広告を作成し、テキストを動画に変換して魅力的なソーシャルメディアビデオを作成する力を示します。このビデオは、活気に満ちた色彩とクイックカットを伴う高速でエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とし、フレンドリーでエネルギッシュなナレーションが加わります。プロフェッショナルなテンプレートとシーンから始めて、スクリプトからテキストを動画に変換してコンテンツを迅速に生成する簡単さを強調します。
スタートアップのマーケティングチーム向けに、ブランドの一貫性とコミュニケーションを目指した60秒のブランド紹介ビデオを開発します。このナラティブは、会社のロゴと一貫したカラーパレットに焦点を当てたプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、明確で権威あるナレーションを特徴とします。正確なナレーション生成を通じてブランドの声を簡単に維持する能力を示し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、スタートアップの存在感を強化する強力なビデオジェネレーターを使用してスタートアップの存在感を確立します。
テックスタートアップのプロダクトマネージャーと営業チーム向けの50秒の製品デモを作成し、AIビデオ編集ソフトウェアの効果的なデモンストレーション作成能力を示します。ビジュアルスタイルは明確でチュートリアルのようで、ソフトウェアの動作を画面録画で取り入れ、落ち着いた指導的なナレーションが加わります。外部資産をメディアライブラリ/ストックサポートを使用してシームレスに統合し、デモの明確さとインパクトを高める方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとダイナミックなビジュアルを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換する力を提供します。この機能により、魅力的なマーケティングコンテンツを迅速かつ効率的に作成することができます。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、ブランドを表現するためにカスタマイズ可能な多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのAIアバターは、ビデオの存在感を高め、すべてのコミュニケーションで一貫したブランドを維持するのに役立ちます。
HeyGenは迅速なビデオ制作のためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの包括的なライブラリを備えており、ビデオ作成プロセスを迅速に開始するのに最適です。これらのテンプレートは、魅力的なソーシャルメディアビデオを含むさまざまなコンテンツの生成に最適です。
HeyGenは新しいビジネスのためにビデオ作成を簡素化できますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、ビジネスやスタートアップのためのビデオ制作ワークフロー全体を簡素化します。広範な編集スキルや高価な機材を必要とせずに、高品質のビデオを作成することができます。