初期段階のスタートアップ創業者を対象とした45秒のマーケティングビデオで、AIビデオジェネレーターがどのようにして彼らが魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルなオンスクリーンテキストを特徴とし、インスピレーションを与えるアップビートなナレーションが加わります。AIアバターを使用してさまざまなビジネスロールを表現し、アイデアを実現する容易さを強調します。

