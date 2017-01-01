教育用ビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンをより速く作成
AIを活用したテキストからビデオへのジェネレーターでスクリプトを動的なビデオレッスンに変換し、教育コンテンツの作成を簡単かつ迅速にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学の活気ある雰囲気と主要施設を紹介する、将来の大学生とその親を対象とした60秒の説得力のあるバーチャルキャンパスツアービデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、ダイナミックなカメラの動きとインスピレーションを与える背景音楽を特徴としています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、高品質のコンテンツを簡単に組み立て、さまざまな学術部門と学生生活の活動を強調してください。
プロの教育者向けに、新しいインタラクティブな教室の指導法を詳述する90秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートであり、画面上のテキストとグラフィックスを使用して重要な概念を強調し、明確で権威ある声で補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、詳細なレッスンプランを効率的に洗練されたビデオに変換し、すべての教育的ポイントが正確に伝えられるようにしてください。
卒業生向けに、最近の大学の成果と今後のイベントに関する迅速な更新を提供する30秒の簡潔なビデオニュースレターを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく招待的であり、キャンパスライフの魅力的なストック映像と柔らかく高揚する背景音楽を組み合わせています。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、親しみやすいメッセージを届け、卒業生が大学コミュニティとつながり続け、関与するようにしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育者がカスタマイズされた視覚的に魅力的な教育ビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは、教育者が「教育ビデオメーカー」として活躍できるように、「カスタムビデオテンプレート」と「AIビジュアル」の幅広い選択肢を提供します。コンテンツを簡単にパーソナライズして、学生に響く「カスタムプレゼンテーション」を作成できます。
HeyGenはアニメーション教育ビデオにどのような創造的な能力を提供しますか？
HeyGenを使用すると、リアルな「AIアバター」と「トーキングヘッド」を特徴とする「アニメーション教育ビデオ」コンテンツを生成できます。彼らの外見をカスタマイズし、「ボイスオーバー」を同期させて、真にユニークな学習体験を提供します。
HeyGenは教育コンテンツのためにプロフェッショナルレベルのビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、「背景の削除」や「ストック写真とビデオ」の統合、「高度な編集ツール」などの機能を備えた「プロフェッショナルレベルのビデオ」を制作することを可能にします。これにより、注目を集める高品質の「教育コンテンツ」が保証されます。
HeyGenはどのくらい簡単にスクリプトを完全な教育ビデオに変換できますか？
HeyGenは、強力な「テキストからビデオへのジェネレーター」を使用して、「スクリプトライティング」を完全な「教育ビデオ」に変換するプロセスを簡素化します。テキストを入力するだけで、HeyGenが「ボイスオーバー」とビジュアルを備えた動的なプレゼンテーションを作成します。