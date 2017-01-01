ビジネス向けビデオジェネレーターでブランドを強化
デザインの専門知識がなくても、すぐに使えるテンプレートとシーンでビデオ制作を加速し、ビジネスに驚くべきビデオコンテンツを作成する力を与えます。
企業の人事部門を対象とした45秒のプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを作成し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して新入社員のオンボーディング用「トレーニングビデオ」をシームレスに開発するプロセスを示します。音声は落ち着いて権威あるもので、AIアバターを親しみやすいガイドとして提示し、クリーンで企業的なビジュアル美学を持たせます。
デジタルマーケターをターゲットにした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、ソーシャルメディアキャンペーンのための迅速なコンテンツ作成を強調します。この「プロモーションビデオ」は、クイックカットと視覚的に豊かなスタイルを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと自動字幕/キャプションを利用して、効率的な「ビデオコンテンツワークフロー」を示します。
製品マネージャー向けに90秒の説明ビデオを制作し、グローバルなユーザーベースに新しいソフトウェア機能を紹介し、「ローカリゼーション」機能に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは技術的に説明的でありながら魅力的で、HeyGenのAIアバターがさまざまな言語で話すナレーション生成と、異なるプラットフォームに適したアスペクト比の調整とエクスポートを通じて、先進的な「AIビデオ作成」を紹介します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス向けのAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、テキストを迅速に高品質なビデオコンテンツに変換し、マーケティング、トレーニング、内部コミュニケーションに最適です。ビデオ制作を効率化し、広範な制作リソースを必要とせずにプロフェッショナルなビデオを作成できるようにします。
HeyGenはパーソナライズされたAIビデオにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenは多様なAIアバター、カスタムブランディングオプション、豊富なストックメディアライブラリへのアクセスを含む広範なクリエイティブコントロールを提供します。ユーザーは同期音声とリップシンク機能を活用して、非常に魅力的でパーソナライズされたビデオストーリーテリングを作成できます。
HeyGenは私のスクリプトをリアルなナレーション付きのビデオに変換できますか？
はい、HeyGenはテキストからビデオへのジェネレーターとして優れており、スクリプトを入力して自然な音声のナレーション付きのビデオを生成できます。この機能はAIアバターと組み合わせて、効率的に書かれたコンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenはどのようにしてビデオを使ったグローバルコミュニケーションをサポートしますか？
HeyGenは多言語サポートやクローズドキャプションなどの機能を通じて、ビデオを世界中でアクセス可能にします。幅広いテンプレートの選択肢も、ローカライズされたマーケティングやトレーニングビデオを迅速に制作するのに役立ちます。